Polícia Nacional recompõe o efectivo para fortalecer a autoridade do Estado

O comando geral da polícia nacional de São Tomé e Príncipe reforçou o seu efectivo com mais 264 homens. Após a formação na escola prática de polícia, os novos agentes juraram defender a segurança pública.

O Comandante Geral da Polícia Nacional o Superintendente Adulcino Daniel chamou a atenção dos novos agentes para a necessidade de fortalecer a autoridade do Estado.

«Que tenham a plena consciência do compromisso que assumem, da importância de actuarem sempre no respeito do nosso ordenamento jurídico, para fortalecimento da autoridade do estado, a elevada imagem da nossa instituição», declarou o superintendente.

A criminalidade organizada é uma das ameaças à segurança interna que deve ser combatida. O Ministro da Defesa e da Administração Interna, Jorge Amado alertou para o facto de a criminalidade organizada estar a dominar o mundo, e que São Tomé e Príncipe não foge a regra.

«É preciso que a nossa polícia esteja completamente preparada para combater a criminalidade organizada», pontuou o ministro.

Os novos polícias reforçam o efectivo da instituição que nos últimos meses perdeu boa parte dos agentes, por causa do fenómeno da emigração massiva que se regista no país.

Abel Veiga