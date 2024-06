Presidente Vila Nova preocupado com a crise económica diz que não tem detalhes sobre o negócio do aeroporto

Foi no regresso ao país, depois de participar na cimeira Correia do Sul -África, que o Presidente da República manifestou preocupação com a situação económica do país. Uma preocupação já manifestada por Carlos Vila Nova noutras ocasiões, no entanto agravada após a avaliação da situação macro-económica pela equipa técnica do FMI.

O chefe de Estado mostrou-se preocupado com a ausência do acordo com o FMI. Diz que o momento é delicado e a questão deve merecer o contributo de todos incluindo dos partidos da oposição.

«A oposição não estando a suportar a esfera do poder, contribui para uma boa governação e ela tem de ser associada a esse processo. Eu tudo farei para que ela seja chamada a esse processo», declarou.

Carlos Vila Nova reagiu também sobre a concessão do aeroporto internacional Nuno Xavier à empresa turca do FB Group por um período de 49 anos.

«Este aeroporto precisa de ser modernizado. Não tenho os detalhes, por isso não vou entrar neles, mas se eu puder contribuir para melhorar seja o que for, terei de o fazer».

Por outro lado, o Presidente da República garantiu a presença de S. Tomé e Príncipe na cimeira da paz para a Ucrânia, realizada no último fim de semana na Suíça.

São Tomé e Príncipe fez-se representar no evento pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gareth Guadalupe.

José Bouças