São Tomé e Príncipe ocupa o 144º lugar no índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas

O arquipélago de São Tomé e Príncipe com cerca de 200 mil habitantes, é avaliado pelas Nações Unidas com o valor de 0,613 no ranking do desenvolvimento humano referente aos anos 2023 e 2024. No conjunto de 193 países ocupa o lugar número 144.

O relatório indica que São Tomé Príncipe só começou a registar subida em termos de desenvolvimento humano, entre os anos 2016 e 2017. Durante a década de 90 o índice era negativo. A esperança de vida o acesso ao ensino, e o rendimento financeiro das famílias, são os principais alvos da avaliação no relatório 2023/2024.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que apresentou o relatório do desenvolvimento humano, 2023/2024 considera que São Tomé e Príncipe, resiste num mundo que vive tempos de incerteza. Lovita Ramguttee representante do PNUD em São Tomé e Príncipe, descreveu o cenário mundial como sendo marcado por confrontações geopolíticas.

A nível mundial o relatório indica a pandemia da COVID 19 como um dos factores que contribui para a estagnação do Desenvolvimento Humano.

Disney Ramos ministro da economia, falou em nome do governo. Garantiu que São Tomé e Príncipe está pronto para enfrentar os desafios num mundo polarizado.

Na sala de conferência do sistema das Nações Unidas, estiveram presentes outros membros do governo, magistrados judiciais e do ministério público, assim como membros da sociedade civil santomense.

Abel Veiga