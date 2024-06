Turquia promete alargar o investimento privado em STP

A Turquia é membro observador da CPLP, tem acordo de parceria estratégica com a União Africana, e é parceiro também da Comunidade dos Estados da África Central.

Can Incesu, é o novo embaixador da Turquia em São Tomé e Príncipe. Entregou as cartas credenciais esta quarte feira ao Presidente da República Carlos Vila Nova.

Os investidores da Turquia já dominam o sector da energia em São Tomé, e recentemente beneficiaram da concessão do aeroporto internacional Nuno Xavier Dias por um período de 49 anos.

Segundo o embaixador Can Incesu, o sector privado turco sente que há abertura no mercado santomense, e vai alargar o investimento em outras áreas.

«Estes investimentos privados vão permitir outros investimentos privados», afirmou o novo embaixador da Turquia.

A Colômbia país da América Latina esteve representado no Palácio do Povo e apresentou as cartas que acreditam o novo embaixador. Chama-se Daniel Garcés Carabalí.

«Colômbia está a liderar uma política internacional para alterar o sistema financeiro internacional, para que recursos sejam aplicados em países com importantes processos de conservação ambiental, e que estão a sofrer com os efeitos das mudanças climáticas», declarou o diplomata colombiano.

O país da América Latina pretende promover as trocas comerciais com São Tomé e Príncipe. Mas para já pede apoio do arquipélago africano nas políticas de combate as alterações climáticas. Entre setembro e outubro, a Colômbia organiza a Cimeira do Clima, COP 16 e pretende ter o apoio e participação de São Tomé e Príncipe.

O Presidente da República Carlos Vila Nova recebeu também as cartas credenciais do novo embaixador dos Emiratos Árabes Unidos. Salem Ali Khamis Obaid D´AlshamsiI prometeu dinamizar as relações biliterais reconhecidas até agora como quase inexistentes.

Ruanda, país da África Central com o qual o arquipélago tem acordo de livre circulação de pessoas e bens, e um acordo a nível de transportes aéreos, promete dinamizar as relações bilaterais.

O novo embaixador Charles Rudakubana, considerou que os dois países podem fomentar a parceria sul-sul.

