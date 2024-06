STP define o “Sul Global” como a principal prioridade da sua política externa

A nova estratégia da política externa de São Tomé e Príncipe foi anunciada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Gareth Guadalupe, numa cerimónia em que entregou a carta de missão a Aurélio Martins, o nomeado embaixador de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde.

“Sul Global” é um bloco que agrupa os países em vias de Desenvolvimento, desde a América Latina passando pelo continente africano, o Médio Oriente e a Ásia. China, Rússia, Índia, Brasil e a África do Sul são os países que lideram o bloco “Sul Global”. O Sul Global pretende pôr fim ao mundo unipolar, e fazer nascer um mundo multipolar.

A Carta de Missão diplomática santomense orienta o embaixador a agir de acordo com as prioridades da política externa definida pelo Estado. Enquanto embaixador nomeado, Aurélio Martins, foi orientado também a promover uma diplomacia económica com Cabo Verde.

FOTO : Cerimónia de entrega da Carta de Missão nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros

As relações entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são seculares, geraram ligação sanguínea e cultural. No entanto a cooperação comercial e económica entre os dois arquipélagos de língua portuguesa é praticamente nula.

Desde o ano 2009 que os dois países assinaram acordos para trocas comerciais, mas na prática nada aconteceu. Segundo o espírito do acordo, Cabo Verde abriu o seu mercado para consumo de produtos agrícolas de São Tomé e Príncipe. A produção agrícola santomense deveria alimentar sobretudo o turismo crescente em Cabo Verde.

Aurélio Martins ex-Presidente do MLSTP, e enquanto empresário em Angola, terá apresentado um projecto para garantir a ligação marítima entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Mas, a proposta de ligação marítima que poderia garantir as trocas comerciais entre os dois arquipélagos naufragou antes da primeira viagem.

Aurélio Martins, que também foi candidato as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, abraça agora a nova política externa do país assente nas ideias do Sul Global. O embaixador político nomeado deverá ser investido nos próximos dias pelo Presidente da República Carlos Vila Nova.

Abel Veiga