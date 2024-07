Manifestação espontânea exigiu o pagamento de mais de 3 anos de salário em atraso

Os auxiliares de enfermagem, maqueiros, motoristas, arquivistas e demais profissionais da saúde que trabalham no hospital central Ayres de Menezes continuam a lutar pelo salário que o Ministério da Saúde não paga há mais de 3 anos.

São cerca de 300 homens e mulheres, que se manifestam desesperados. «3 anos…é demais», foi um dos slogans da manifestação ruidosa diante do Ministério da Saúde.

«Queremos solução ….queremos solução», foi outra frase do protesto público. «Patrice veio e nos prometeu solução…Agora queremos solução para os nossos problemas», gritaram duas mulheres funcionárias do hospital central Ayres de Menezes.

Ordânia Sebastião auxiliar de enfermagem na unidade dos cuidados intensivos do hospital central, disse que a manifestação espontânea aconteceu por causa de uma alegada injustiça.

«Somos um total de 300 trabalhadores, mas ficamos a saber que pagaram os salários de apenas 25 pessoas. Porquê que isto está a acontecer? Por isso viemos aqui ao ministério para pedir esclarecimento», afirmou a auxiliar de enfermagem.

A conversa no exterior do ministério da saúde com o director dos serviços administrativos e financeiros do ministério da saúde foi não correu bem. «Ele não nos deu nenhuma resposta concreta. Estamos a ir para 4 anos sem salário», referiu Ordânia Sebastião.

A funcionária do sector da saúde explicou que foram integrados no sistema depois do ministério da saúde ter emitido uma guia de estágio. Terminado o período de estágio foi passada a guia de marcha como funcionários do hospital central.

«Assinamos o livro de ponto todos os dias, mas o nosso nome não sai na folha de salário. Tenho duas filhas, tenho que comer e vestir, mas tudo tem sido na custa do meu marido. Onde é que se viu isto?», interrogou.

FOTO : Comandante da Polícia do Distrito de Água Grande dialoga com os manifestantes

Com manifestação espontânea na porta, o ministério da saúde chamou a polícia para acalmar os ânimos.

Chefiados pelo subintendente Perlice Santos, que é o Comandante da Polícia do distrito de Água Grande, os agentes da polícia dialogaram com os populares. O comandante aconselhou os manifestantes a agirem no respeito as leis. Explicou que há o direito a manifestação, mas que deve o protesto cumprir as formalidades legais.

Os manifestantes concordaram com a posição da polícia, mas revelaram que a situação é alarmante e que tinha chegado ao estado de saturação. Um funcionário do hospital central explicou a polícia que trabalha todos os dias, e até em regime de piquete nocturno, mas há 2 anos e 6 meses que não recebe o salário. «Tenho problemas graves com a minha família», afirmou o funcionário. Mesmo ao lado uma funcionária do hospital gritou «foi dói…fome dói…Xei». Podia-se ler no rosto dos agentes da autoridade uma enorme comoção.

A manifestação espontânea persistiu até que o Ministério da Saúde abriu as portas para o diálogo. A funcionária Vânia Jordão acompanhada por outros dois colegas foram recebidos pela direcção administrativa e financeira do ministério da saúde.

«Estivemos lá dentro e conversaram muito bem connosco. Perguntaram se podiam atender os trabalhadores mais antigos, ou então, dar continuidade ao processo e resolver o problema de todos no mês de dezembro. Nós dissemos que não. Propomos que fosse melhor resolver o problema dos mais antigos em primeiro lugar, e posteriormente dos funcionários que começaram a trabalhar mais recentemente» afirmou.

Mal a porta-voz Vânia Jordão terminou a oração, os colegas em manifestação rejeitaram a proposta de pagamento dos salários em atraso até Dezembro de 2024.

FOTO : Adilza Pereira

««Não, não e não. É demais», gritou a senhora Adilza Pereira funcionária de limpeza da medicina 1 e 2 do hospital central Ayres de Menezes. «Estou há 2 anos e 6 meses sem salário, as crianças comem o quê?», interrogou.

Segundo Adilza Pereira os funcionários não caíram de paraquedas no hospital Ayres de Menezes. «Assinamos o contrato, e pagamos ao Tribunal de Contas. Então nosso dinheiro está a entrar onde? Até dezembro não…», frisou.

Adilza e os demais colegas chamaram a atenção do público que estava na avenida Kwame Kruma para a necessidade de serem valorizados.

«Entramos no hospital central e pusemos o hospital a brilhar. Porquê que nós não somos valorizados? Nós não vamos esperar até Dezembro», pontuou.

Os funcionários revoltosos lançaram um ultimato ao governo. «Até o final deste mês se o salário não sair vamos voltar para aqui em manifestação. Podem chamar a polícia podem chamar tudo», acrescentou Adilza Pereira.

Os funcionários do hospital central avisaram que a próxima manifestação espontânea, vai ter muito mais gente. «Até as nossas crianças vamos trazer para o Ministério. Toda a factura de energia vem junto. Eu tenho aqui 4 facturas da EMAE por pagar, tudo vamos trazer para o ministério», concluiu a funcionária de limpeza da medicina 1 e 2 do hospital central.

Aumento da carestia de vida provoca tensão social em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga