Presidente de STP defende a ratificação do acordo multilateral de segurança social na CPLP

Para o Presidente da República de S. Tomé e Príncipe, maior circulação suscita maiores questões de ordem social. Defende por isso, a ratificação pelos países membros da CPLP do acordo multilateral de segurança social como complemento do recente acordo de mobilidade no seio da comunidade de língua portuguesa.

«Precisamos de complementar essa conquista mediante a ratificação do acordo multilateral de segurança social da CPLP. Até ao presente, apenas Portugal e Timor-Leste o fizeram. Esses dois acordos tocam-se reciprocamente, pois a mobilidade apela um entendimento compromissório com o capítulo de segurança social, porque maior circulação suscita, naturalmente, maiores questões de ordem social. Seria desejável que o ano não virasse sem que todos os estados-membros concluíssem esse processo de ratificação à bem dos nossos compatriotas».

O apelo do Presidente de S. Tomé e Príncipe foi ouvido no discurso proferido no jantar oficial oferecido ao homólogo cabo-verdiano que se encontra de visita oficial a S. Tomé e Príncipe.

Já o presidente cabo-verdiano concentrou a mensagem na necessidade dos estados insulares como Cabo-verde e S. Tomé e Príncipe, direcionarem o foco para a economia azul.

«Nós arquipélagos temos de procurar partilhar ideias, discutir, formar políticas públicas comuns para desenvolvermos a economia azul e aproveitarmos todas as potencialidades ligadas ao mar».

José Maria Neves defendeu ainda parcerias solidárias e sustentáveis para fazer face aos desafios de desenvolvimento.

O Presidente da República de Cabo-Verde está em S. Tomé e Príncipe para uma visita de estado de cinco dias. José Maria Neves participa nas celebrações dos 49 anos da independência de S. Tomé e Príncipe, cujo ato central terá lugar na cidade de Santo António, na Região Autónoma do Príncipe.

O presidente cabo-verdiano é acompanhado nesta visita pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos e pelos deputados pelo círculo eleitoral de África. Para além de encontro com as autoridades nacionais José Maria Neves tem projetado vários encontros com a comunidade cabo-verdiana em S. Tomé e Príncipe.

Abel Veiga