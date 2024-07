“Impacto da mobilidade juvenil na CPLP” vai ser debatido na capital santomense

Os pontos focais da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, estão reunidos na capital são-tomense.

O encontro de quatro dias visa a preparação da vigésima nona reunião ordinária de conselho de ministros da organização que terá lugar esta sexta-feira em São Tomé e Príncipe.

O impacto da mobilidade juvenil no espaço da CPLP para o fortalecimento da economia sustentável, é o tema central do encontro que contará com intervenções dos ministros dos negócios estrangeiros dos estados membros.

Segundo o secretário executivo da organização, na reunião de São Tomé será passado também em revista o grau de execução das atividades financiadas pelo fundo especial da CPLP.

«É necessário um acréscimo de contribuições para o fundo especial da CPLP, particularmente pelos países que ainda não utilizam este instrumento, ação sem a qual não será possível concretizar a cooperação que todos ambicionamos e que de nós é esperada, particularmente num momento em que a articulação com diferentes parceiros é cada vez mais exigente. Estou seguro do vosso compromisso» – pediu Zacarias da Costa, secretário executivo da CPLP.

José Bouças