Juventude reforça apelo à migração consciente

Durante a apresentação do caderno de bolso “Migração Consciente”, feita hoje, terça-feira, 12 de agosto, no auditório da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe, o Governo e representantes da juventude uniram-se num forte apelo para que os jovens santomenses repensem a migração como uma escolha consciente, refletindo sobre o futuro no próprio país.

O diretor do Instituto Nacional da Juventude, Calisto Nascimento, que participou ativamente do evento, classificou a migração inconsciente como sinónimo de sofrimento e desafios para os emigrantes e suas famílias. “Muitos jovens partem sem informação, sem preparação adequada, e acabam enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas”, alertou.

Calisto Nascimento lançou ainda um convite à juventude santomense para valorizar as oportunidades que existem em São Tomé e Príncipe, reforçando a importância de acreditar no potencial do país para construir um futuro promissor. “O futuro também está aqui, em casa, e depende da nossa vontade coletiva de investir, aprender e crescer”, mencionou.

O Governo tem vindo a desenvolver políticas públicas que visam apoiar os emigrantes e gerir a migração de forma responsável. O Primeiro-Ministro Américo Ramos disse que, apesar das dificuldades atuais, “estamos empenhados em criar mecanismos que protejam os nossos cidadãos no exterior e ao mesmo tempo promovam o desenvolvimento interno que pode deter a migração descontrolada”.

Durante o evento, a ministra do Estado dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Ilza Amado Vaz, chamou a atenção para a realidade da diáspora santomense em Portugal, onde muitos enfrentam baixos salários e dificuldades socioeconómicas. O lançamento do caderno “Migração Consciente” surge, assim, como uma resposta concreta a essas necessidades, oferecendo informação clara e prática para os que pretendem emigrar.

Este encontro reforçou a importância de abordar a migração com responsabilidade, promovendo uma consciência coletiva que valorize tanto a mobilidade segura como o desenvolvimento nacional.

Waley Quaresma