Jovem são-tomense inspira o espírito empreendedor 

Em São Tomé e Príncipe, um jovem tem vindo a inspirar os seus pares ao mostrar que, através de pequenas iniciativas, é possível conquistar autonomia financeira, transformar mentalidades e fortalecer o espírito empreendedor.

Brikton Dias, licenciado em Matemática, encontrou no empreendedorismo o caminho para se afirmar. Herdou uma parcela de terra encapoeirada e, com perseverança, tem vindo a desbravá-la e a convertê-la em fonte de rendimento. Numa área apostou na plantação de mandioca; noutra, ergue uma pensão e um restaurante, diversificando oportunidades e criando valor.

Convicto de que é tempo de mudar paradigmas, lançou uma página nas redes sociais dedicada ao incentivo do empreendedorismo jovem.

“Por vezes passamos muito tempo a criticar porque o Estado não faz ou não apoia, ou porque muitos não agem, mas esquecemos de colocar mãos na massa”, sublinhou Brikton Dias.

Com o apoio de amigos da diáspora, através da sua página online, conseguiu financiamento para adquirir três máquinas de cortar capim e relva, que ofereceu a três jovens desempregados.

“Vocês vão acompanhar as histórias desses jovens. Com as máquinas vão gerar rendimento, colocar pão em suas casas e colmatar muitas necessidades básicas”, garantiu.

Para Adley Borges, um dos beneficiários, a iniciativa chegou em boa hora:

“Uma oportunidade valiosa, num momento em que precisava de trabalho. Esta máquina representa um benefício enorme para mim. Espero poder aproveitá-la da melhor forma.”

A entrega foi testemunhada pelo Instituto da Juventude, que saudou a iniciativa.

“Acreditamos que o projeto tem pernas para andar e abrirá oportunidades para outros jovens”, destacou José Maria, técnico da instituição.

Através do projeto “Sabor da Roça”, Brikton Dias procura demonstrar que é possível iniciar pequenas atividades produtivas, promovendo autonomia financeira, mudança de mentalidades e fortalecimento do espírito empreendedor.

José Bouças