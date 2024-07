Crise no MLSTP: Deputados penitenciaram-se e o líder parlamentar demitiu-se

Num comunicado da Comissão Política Nacional o MLSTP diz que sob a presidência do líder Jorge Bom Jesus foi analisada a «polémica suscitada à volta da aprovação do novo Estatuto dos Magistrados do Ministério Público pela Assembleia Nacional, na sua última reunião plenária, com particular ênfase na questão da promoção e prorrogação do mandato do atual Procurador-Geral da República, Dr. Kelve de Carvalho».

Segundo o comunicado da Comissão Política após a discussão do ponto único da reunião «constatou-se que houve uma falta de articulação e concertação prévia entre a Bancada Parlamentar e a Direção do Partido, que conduziu a uma orientação de voto que não reflete a posição desta Comissão Política e nem da Direcção do Partido».

O líder da bancada parlamentar, Danilo Santos, não resistiu e demitiu-se. «Pelo que, depois das explicações, justificações e penitenciamento dos Deputados do MLSTP/PSD, particularmente dos membros da Primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, o Líder da Bancada Parlamentar colocou o seu lugar a disposição, tendo a Comissão Política aceite este pedido e orientado a sua Comissão Permanente para proceder à reestruturação da organização e funcionamento da Bancada Parlamentar, incluindo a melhoria dos canais de comunicação», refere o comunicado da Comissão Política Nacional do MLSTP.

Abel Veiga