Energias renováveis e formação profissional no centro da cooperação entre STP e Portugal

Energias renováveis e formação profissional são as áreas em que Portugal pretende concentrar a cooperação com São Tomé e Príncipe nos próximos tempos. Uma garantia do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal após o primeiro encontro com o homólogo santomense na capital do arquipélago.

«O domínio da energia e das energias renováveis é onde Portugal e S. Tomé e Príncipe podem cooperar muito e que é importante para reforçar a autonomia e soberania estratégica de S. Tomé e Príncipe. O país tem todas as condições para vir a ter uma autonomia energética com base nas renováveis no futuro» – disse Paulo Rangel.

A formação profissional como forma de preparar os jovens santomenses para os desafios de desenvolvimento económico é outra grande aposta.

«Sendo um país tão jovem é evidente que ter uma formação técnica especializada, qualificada é importante. Portugal pode também ajudar e deve ter um papel mais forte nessa cooperação e é um ponto em que queremos melhorar a nossa disposição para colaborar com S. Tomé e Príncipe».

Paulo Rangel está em S. Tomé para participar na vigésima nona reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da CPLP.

«É também um motivo de relançar a cooperação e relançar o papel dos países de expressão portuguesa no mundo» – sublinhou Rangel.

O impacto da mobilidade juvenil no espaço da CPLP para o fortalecimento de economias sustentáveis é o tema central desta vigésima nona reunião dos chefes da diplomacia da comunidade lusófona.

José Bouças