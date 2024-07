BASTA repudia a iniciativa do seu militante Hamilton Vaz em pôr em causa a denominação MLSTP

Numa nota de esclarecimento o Movimento BASTA, força política com 2 assentos na Assembleia Nacional, diz que a sua direcção, os deputados e todos os militantes «vêm por este meio esclarecer que não se revêm neste pedido e demarcam-se completamente desta acção».

A acção em causa foi desencadeada pelo Jurista Hamilton Vaz, que é também membro da direcção do Movimento BASTA. No dia 22 de julho, Hamilton Vaz, identificado como Jurista e Advogado, depositou no Tribunal Constitucional um requerimento em que pede aos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional que seja anulada a designação do maior partido da oposição, o MLSTP.

O leitor tem acesso a Nota de esclarecimento do Movimento BASTA :

