Raul Cardoso é o novo líder da bancada parlamentar do MLSTP

Envolvido numa crise política, após os seus deputados que integram a primeira comissão especializada da Assembleia terem decidido à revelia da Comissão Política e da Direcção do partido votar a favor da lei que promove e prorroga o mandato do Procurador-Geral da República, o MLSTPA decidiu corrigir e tentar devolver credibilidade a sua actuação no principal palco do debate político no regime democrático, a Assembleia Nacional.

Danilo Santos, o ex-líder da bancada parlamentar e que enquanto membro da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional corroborou na aprovação do diploma que o próprio partido considerou como inconstitucional e ilegal demitiu-se e abriu as portas para a entrada de Raul Cardoso como novo líder da bancada parlamentar.

«Sobre a situação interna do Partido, a Comissão Política aprovou o nome do Deputado Raul Cardoso como o novo Líder da Bancada Parlamentar do MLSTP/PSD», diz o comunicado do MLSTP publicado no Facebook.

Talvez envergonhados pela opção política de confronto para com o próprio partido, que adoptaram na primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, os 3 deputados do MLSTP, nomeadamente anilo Santos, Wando Castro e Gabdulo Quaresma anunciaram no meio da crise que vão sair da primeira comissão especializada. A Comissão Política do MLSTP recusou a pretensão dos 3 deputados em abandonar a primeira comissão especializada da Assembleia Nacional.

«Recusou o pedido de substituição, como membros da Primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, apresentado pelos Deputados Danilo Santos, Gabdulo Quaresma e Wuando Castro, orientando para os mesmo permaneçam nestas funções, até ao fim da atual Sessão legislativa, que termina em 15 de Agosto próximo. Uma eventual reorganização da Bancada Parlamentar, deverá ser reapreciada antes do início da próxima Sessão Legislativa, em 15 de Outubro de 2024, sob a nova liderança do Partido», lê-se no comunicado da Comissão Política.

A crise provocada pela opção política dos 3 deputados na sede da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, garantindo a unanimidade de votos a favor do diploma que o partido MLSTP diz ser inconstitucional aconteceu numa altura em que o MLSTP está a preparar-se para escolher uma nova liderança, no congresso extraordinário previsto para Setembro.

Abel Veiga