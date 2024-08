Presidente Vila Nova condecorado pelo homólogo da Guiné-Equatorial com a medalha de Grande Cruz da Ordem da Independência

O presidente de S. Tomé e Príncipe foi condecorado com a medalha de Grande Cruz da Ordem da Independência da Guiné-Equatorial. Um reconhecimento do homólogo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pela sua contribuição no processo de adesão e integração da Guiné Equatorial na comunidade lusófona, a CPLP.

Carlos Vila Nova diz que ficou surpreendido com a condecoração.

“Eu sabia que ia haver homenagem. Sabia do reconhecimento da Guiné-Equatorial para o presidente Fradique de Menezes porque foi na sua presidência que se conseguiu a integração. Mas, devo dizer aos santomenses que esse ato me enche de orgulho, é uma condecoração para todos os santomenses e estou muito feliz em saber que a República da Guiné Equatorial através do seu Chefe de Estado reconhece os imputes e todo o apoio que S. Tomé e Príncipe deu para que hoje fossem membros plenos da CPLP” –

A condecoração com a medalha de Grande Cruz da Ordem da Independência da Guiné Equatorial foi feita durante a cerimónia dos 10 anos da integração desse país na comunidade lusófona, a CPLP.

Segundo Carlos Vila Nova a ocasião serviu para rever o percurso dessa integração e perspetivar o futuro. Na agenda da presidência pro tempore de S. Tomé e Príncipe da comunidade está a realização de um fórum empresarial virado para a juventude.

“É algo que vamos ver ao nível do governo uma realização do fórum empresarial virado para a juventude para que seja muito bem enquadrado no que é o lema introduzido pela presidência santomense”.

A ideia resulta de um encontro de Carlos Vila Nova com a confederação empresarial da CPLP presente na Guiné Equatorial.

José Bouças