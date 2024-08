Estados Unidos da América anunciam quase 536 milhões de dólares em assistência humanitária para África

Departamento de Estado dos Estados Unidos

Gabinete do Porta-Voz

Nota de imprensa

8 de Agosto de 2024

A 8 de Agosto de 2024, a Subsecretária de Estado para a Segurança Civil, Democracia e Direitos Humanos, Uzra Zeya, anunciou quase 536 milhões de dólares em assistência humanitária dos Estados Unidos para salvar vidas, incluindo quase 516 milhões de dólares através do Gabinete de População, Refugiados e Migração do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e quase 20 milhões de dólares através do Gabinete de Assistência Humanitária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Isto eleva a assistência humanitária total dos EUA na África Subsariana a quase 3,7 mil milhões de dólares até agora no Ano Fiscal de 2024.

Esta assistência humanitária dos EUA permitirá aos nossos parceiros humanitários responder às necessidades essenciais de mais de oito milhões de refugiados e requerentes de asilo, bem como de mais de 30 milhões de deslocados internos, apátridas e pessoas afetadas por conflitos em toda a África Subsariana, incluindo as pessoas afetadas por crises no Corno de África, no Sahel, no leste da República Democrática do Congo e em numerosas outras novas e prolongadas situações de emergência. Estas populações são particularmente vulneráveis ​​à insegurança alimentar e às alterações climáticas, ambas com impacto nas comunidades de todo o continente. Construirá também soluções duradouras, nomeadamente através de regressos voluntários e da integração de refugiados.

Mesmo com este contributo significativo, as necessidades ultrapassam largamente o financiamento disponível em África e a nível mundial. Apelamos a outros doadores a que prestem apoio adicional para satisfazer necessidades humanitárias urgentes.

