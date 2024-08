3ª Cimeira Voz do Sul Global

A Índia organizou a 3.ª Cimeira da Voz do Sul Global a 17 de agosto de 2024, em formato virtual, com o tema geral “Um Sul Global Capacitado para um Futuro Sustentável”. O Primeiro-Ministro da Índia, Shri Narendra Modi, inaugurou a cimeira e presidiu à Sessão Inaugural de Líderes. A Sessão Inaugural foi seguida por 10 sessões ministeriais, que incluíram duas Sessões de Ministros dos Negócios Estrangeiros e uma sessão organizada por cada um dos ministérios da Saúde, Finanças, Energia, Educação, Comércio, Tecnologias da Informação, Juventude e Ambiente. A cimeira contou com a participação de 173 dignitários de 123 países do Sul Global, incluindo 21 Chefes de Estado/Governo, 34 Ministros dos Negócios Estrangeiros e 118 Ministros e Vice-Ministros.

De São Tomé e Príncipe, participou Sua Excelência, o Sr. Gareth Guadalupe, Ilustre Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, que destacou as perspetivas de São Tomé e Príncipe sobre o importante tema das ‘Alterações Climáticas’ e o plano do país para lidar com as mesmas.

Esta cimeira foi a primeira cimeira plurilateral organizada pelo Primeiro-Ministro da Índia desde a formação do novo governo, a 9 de junho de 2024. Realizada nos primeiros 100 dias do novo governo, a cimeira reflete a sinceridade e o compromisso da Índia em avançar na jornada de desenvolvimento coletivo do Sul Global, bem como a prioridade dada pelo Primeiro-Ministro da Índia ao envolvimento com os líderes e países do Sul Global.

A cimeira representou uma continuidade no foco do Sul Global em fortalecer os esforços coletivos para enfrentar os desafios no atual ambiente internacional. Também serviu como uma plataforma para discutir ideias e soluções do Sul Global sobre várias prioridades de desenvolvimento, incluindo aquelas relacionadas com financiamento para o desenvolvimento, saúde, alterações climáticas, tecnologia, governança, energia, comércio, empoderamento da juventude, transformação digital, desenvolvimento liderado por mulheres, capacitação e desenvolvimento sustentável centrado no ser humano.

Nas suas observações durante a Sessão Inaugural, o Primeiro-Ministro destacou que a cimeira estava a ser realizada num momento de grande incerteza, com o mundo a enfrentar os efeitos colaterais da COVID-19, conflitos armados e os desafios das alterações climáticas, insegurança alimentar e energética. O Primeiro-Ministro também sublinhou as ameaças contínuas do terrorismo, extremismo e separatismo para as nossas sociedades, o surgimento de novos desafios sociais e económicos relacionados com a tecnologia e o fracasso das instituições de governação global e financeiras, criadas no século passado, em responder aos desafios do século XXI. Ele enfatizou que, neste momento, é crucial que os países do Sul Global estejam unidos, falem em uma só voz e se tornem a força uns dos outros na articulação das suas preocupações e prioridades de desenvolvimento. O Primeiro-Ministro reiterou ainda o compromisso da Índia em partilhar as suas experiências e capacidades com os países parceiros do Sul Global.

Movido por uma visão partilhada de um Sul Global que alcance plenamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e embarque numa trajetória de desenvolvimento rápido além de 2030, o Primeiro-Ministro apresentou uma proposta para um Pacto de Desenvolvimento Global abrangente com quatro elementos:

– Comércio para o desenvolvimento;

– Capacitação para um crescimento sustentável;

– Partilha de tecnologia; e

– Financiamento concessional específico para projetos e doações.

Na 1.ª Sessão de Ministros dos Negócios Estrangeiros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Dr. S Jaishankar, destacou quatro temas centrais para a concretização dos ODS e o progresso global, nomeadamente: fortalecer a resiliência económica, facilitar a transição energética para mitigar as alterações climáticas, revitalizar o multilateralismo e democratizar as transformações digitais.

Na 2.ª Sessão de Ministros dos Negócios Estrangeiros, onde o foco foi as Reformas da Governação Global, ele apresentou quatro propostas para consideração dos ministros dos Negócios Estrangeiros participantes: primeiro, a necessidade de reformar o multilateralismo para recuperar a credibilidade da ONU e das suas instituições; segundo, a importância de garantir o acesso ao financiamento para o desenvolvimento e à tecnologia; terceiro, a necessidade do Sul Global criar as suas próprias iniciativas se o mundo não responder; e, por último, a importância de intensificar as interações e a cooperação intra-Sul Global, fazendo da interdependência uma força.

Os Ministros participantes nas sessões de Ministros dos Negócios Estrangeiros destacaram as preocupações das suas nações em relação às alterações climáticas, ao sobre-endividamento e ao crescimento lento do crédito, bem como à necessidade de defender uma ordem baseada em regras, soberania, igualdade e respeito mútuo. Os Ministros identificaram várias inadequações das atuais instituições de governação global na sua resposta às prioridades e aos desafios contemporâneos enfrentados pelo Sul Global. Vários concordaram que as tensões geopolíticas e a fragmentação exacerbaram os desafios de desenvolvimento em todo o mundo, com impacto desproporcional nos países em desenvolvimento. Reconheceram a necessidade de um paradigma de desenvolvimento único que priorize resiliência, estabilidade e crescimento. Os Ministros também levantaram a necessidade de reduzir a lacuna digital, apoiar o desenvolvimento de infraestruturas resilientes a desastres e construir uma ordem internacional inclusiva, equitativa e representativa.

No geral, com a participação de países que representam mais de 60% da população mundial, a cimeira reforçou a centralidade do Sul Global na nossa busca coletiva por um futuro inclusivo para todos. Ao chamar a atenção global para as intervenções urgentes necessárias para alcançar os ODS até 2030, Líderes e Ministros deliberaram sobre formas de fortalecer a cooperação para o desenvolvimento e a cooperação económica entre os países do Sul Global, e enfrentar os desafios socioeconómicos além de 2030. Também expressaram confiança de que as ideias e melhores práticas partilhadas entre os países participantes levariam a discussões mais frutíferas na próxima Cimeira do Futuro, ao maior empoderamento do Sul Global e a um futuro sustentável para o mundo.

FONTE : Embaixada da Índia em São Tomé e Príncipe