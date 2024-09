China quer Cacau de São Tomé e Príncipe diz o novo acordo de cooperação bilateral

Na última sexta-feira , 6 de setembro, o primeiro-ministro Patrice Trovoada e o seu homólogo da China Li Qiang assistiram à assinatura do novo acordo de cooperação bilateral entre o arquipélago africano e a potência mundial, China.

Segundo a Agência de Notícias chinesa, Xinhua, o acordo foi assinado no Grande Palácio do Povo em Pequim.

São Tomé e Príncipe e a China decidiram alargar a cooperação bilateral nos sectores do desenvolvimento económico, o desenvolvimento verde (implementação de tecnologias que promovem e protegem o ambiente, energias renováveis etc), apoio para o desenvolvimento da comunicação social, a comunicação social, e por fim, segundo a Xinhua, «a exportação do cacau para a China».

No quadro do 9º Fórum de Cooperação Económica China – África, o Presidente da China, Xi Jinping apresentou como uma das medidas para construção do futuro compartilhado com África, a isenção de taxas alfandegárias para a entrada de produtos agrícolas de África no mercado chinês. São Tomé e Príncipe e outros 32 países africanos beneficiam da política de zero taxa alfandegária na China.

Com portas abertas para um dos maiores mercados do mundo, os agricultores e empreendedores santomenses têm a oportunidade de aumentar a produção e comercializar os produtos com valor acrescentado.

«A China está pronta para trabalhar com São Tomé e Príncipe para promover uma cooperação pragmática que beneficie melhor os dois povos», afirmou o primeiro-ministro da China, Li Qiang, após reunião com o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

Turismo está na agenda da cooperação bilateral com a China. São Tomé e Príncipe conhecido como a ilha do Chocolate tem a possibilidade de atrair o maior mercado emissor de turistas do mundo, a China.

Os dois países assumiram o compromisso de intensificar a cooperação nos sectores da agricultura, e da pecuária. Para os próximos anos São Tomé e Príncipe e a China prometem impulsionar projetos de construção de infraestrutura. Segundo a agência de notícias chinesa, o sector da saúde vai conhecer um aprofundamento da cooperação.

FOTO : XINHUA

Patrice Trovoada que aplaudiu a proposta do Presidente da China para que a cooperação bilateral passasse a ser estratégica encontrou no Fórum de Cooperação China – África a oportunidade para ver luz ao fundo do túnel.

«Uma oportunidade para consolidar a confiança mútua a nível político, para expandir a cooperação na economia, no comércio, nas infraestruturas, na energia, na agricultura, na indústria, na educação nos cuidados de saúde, para promover o intercâmbio entre os povos e construir em conjunto uma comunidade com visão de futuro, e um futuro compartilhado», declarou Patrice Trovoada, citado pela Xinhua.

Abel Veiga