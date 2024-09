Presidente da China anuncia uma doação de 28.8 milhões de dólares para STP

São Tomé e Príncipe vai receber um donativo de 28.8 milhões de dólares da China para projetos de desenvolvimento. O financiamento foi anunciado pelo presidente Chinês na audiência que manteve com o primeiro-ministro são-tomense em Pequim, à margem do fórum económico China-África.

A informação está na página oficial do governo de S. Tomé e Príncipe. O país vai receber da China 28.8 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de euros para financiar projetos de desenvolvimento nas áreas das infraestruturas, saúde, agricultura e energia.

Segundo a página do governo no Facebook, o dinheiro será desbloqueado mediante projetos a serem apresentados pelo governo.

Acresce a esse valor, mais 3 milhões de dólares, cerca de 2,7 milhões de euros de ajuda especial e alimentar.

À margem do fórum China África o primeiro-ministro de S. Tomé e Príncipe foi recebido pelo presidente Xi Jinping que saudou o regresso de S. Tomé e Príncipe à família de cooperação amigável com a China.

«Ficou aprovado que a família de cooperação amigável com São Tomé e Príncipe se alinha totalmente com os interesses compartilhados de ambos os povos» – disse Xi Jinping, Presidente da China.

Patrice Trovoada agradeceu sublinhando a importância dessa parceria para o desenvolvimento de S. Tomé e Príncipe.

«Quero, mais uma vez, agradecer por tudo quanto a China tem feito no sentido de ajudar o povo santomense a trilhar os caminhos do desenvolvimento económico, social e cultural».

O chefe do governo são-tomense aproveitou e fez mea-culpa em ralação às alterações na cooperação com o gigante asiático.

«Estou cá também para manifestar o meu engajamento renovado para seguirmos com os compromissos que assumimos em finais de 2016 que é de fazermos com que possamos corrigir um erro histórico e abraçar o caminho do direito internacional e da política de uma só China».

O primeiro-ministro de S. Tomé e Príncipe enalteceu a ideia de elevação das relações entre os dois países à parceria estratégica.

José Bouças