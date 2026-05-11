CEPIBA recebeu a mais importante certificação em segurança alimentar a nível internacional

A Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha (CEPIBA) de São Tomé e Príncipe recebeu pela primeira vez o Certificado Internacional de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), a mais importante e reconhecida certificação em segurança alimentar a nível internacional.

Esta conquista foi possível graças ao apoio técnico e financeiro continuado do Projeto deApoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE), financiado pela União Europeia e cofinanciado pela Cooperação Portuguesa através do Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) entre 2021 e 2025, e do Projeto Nossa Terra – Nosso Futuro financiado pela Cooperação Portuguesa através do Camões, I.P., implementado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) com o apoio do IMVF, ambos em estreita parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe.

O sistema conhecido por “Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos” é uma metodologia preventiva de segurança alimentar usada para garantir a segurança dos alimentos ao identificar, avaliar e controlar perigos biológicos, químicos e físicos ao longo da cadeia alimentar, e evitar potenciais riscos que possam causar danos aos consumidores.

Esta certificação representa um avanço estratégico e significativo para a CEPIBA, – permitindo a valorização da pimenta e renegociar o seu valor, o acesso a novos mercados, a melhoria dos rendimentos dos produtores, e favorecendo a sustentabilidade da Cooperativa – mas também se assume como um importante marco para todo o setor agrícola de exportação de São Tomé e Príncipe, que continua a apostar na qualidade da excelência dos seus produtos agrícolas para alcançar nichos de mercados mais rentáveis e capitalizar a imagem de um destino referência em agroturismo sustentável.

Este marco é fruto de um trabalho contínuo e coordenado de parceiros, financiadores, autoridades nacionais e empresas, destacando-se o empenho e dedicação demonstrados por parte da direção executiva da CEPIBA e dos seus técnicos na implementação de boas práticas de qualidade e segurança alimentar, trabalhando com rigor e compromisso para alcançar a certificação HACCP e garantir elevados padrões nos seus processos.

Este foi um processo iniciado no âmbito do Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE), que incluiu vários investimentos significativos ao nível das infraestruturas e da capacitação técnica dos colaboradores da Cooperativa. Mas foi no âmbito do Projeto Nossa Terra – Nosso Futuro, que este marco estratégico para a CEPIBA foi consolidado, tendo sido ultrapassados constrangimentos anteriormente identificados e consolidadas as condições necessárias à obtenção da certificação.

Para tal, foi reforçado o apoio ao controlo de qualidade interno, através de um maior acompanhamento à equipa técnica de qualidade da cooperativa; foram melhoradas as condições sanitárias das instalações, através da construção de uma vedação no centro de processamento, por forma a evitar a entrada de pessoas estranhas e de animais, que representam uma fonte potencial de contaminação, sobretudo quando a pimenta está no secador; foi instalado um sistema de controlo de pragas; e foi dado apoio financeiro ao processo de auditoria necessária para obtenção da certificação HACCP.

O Projeto Nossa Terra – Nosso Futuro é financiado pela Cooperação Portuguesa através do Camões, I.P., implementado pela AMVF – Associação Marquês de Valle Flôr com o apoio do IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr, em estreita parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe e tem como objetivos específicos consolidar as fileiras de exportação, através da implementação de boas práticas agroecológicas, do reconhecimento dos produtos são-tomenses no mercado, e da inclusão do agroturismo para diversificação do rendimento das famílias dos agricultores.

FONTE : Projecto Nossa Terra – Nosso Futuro