Adido de defesa da embaixada de Portugal homenageado pelo ministro da defesa e administração interna

Foram 3 anos como adido de defesa junto à embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe. No fim da missão, o coronel Paulo Cunha foi distinguido com louvor pelo ministro da defesa e administração interna do arquipélago.

«Foi um indivíduo que demonstrou a sua competência ao mais alto nível, a sua responsabilidade pela função que desempenha. Para além de se ter familiarizado com as nossas forças e com os santomenses, manifestou sempre o espírito de solidariedade e prontidão» – destacou Jorge Amado, Ministro da Defesa e Administração Interna.

O coronel Paulo Cunha garantiu que cumpriu apenas com o seu dever e assegurou que a cooperação no domínio da defesa entre os dois países vai muito além do que está no papel.

«A nossa relação é muito mais profunda que isso, temos acordos de cooperação desde 1988, estivemos sempre juntos de S. Tomé e Príncipe a aprender também com os militares santomenses, crescemos em conjunto, conseguimos implementar aqui desde 2018 um projeto único de uma guarnição mista de um navio em permanência e, agora temos dois meios navais em permanência em S. Tomé e Príncipe».

O coronel Jaime Cunha é o novo adido de defesa junto à embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

José Bouças