MLSTP promete retomar o projecto de modernização do aeroporto de 100 milhões de dólares em donativo

O aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe é alvo de um projecto de modernização para ser transformado num HUB aeroportuário. O acordo definitivo para o arranque das obras foi assinado no ano 2022. Osvaldo Abreu, na altura Ministro das das Infra-estruturas, foi o subscritor do acordo.

«O acordo incluía a expansão da pista, a renovação das infra estruturas do corpo de bombeiros do aeroporto, a renovação de todos os equipamentos de navegação aérea, e uma intervenção na aerogare, a terminal dos passageiros, assim como a pista de estacionamento das aeronaves e outras», explicou Osvaldo Abreu.

O ex-Ministro foi mandatado pela direcção do maior partido da oposição, para anunciar ao país, que o MLSTP tem uma visão diferente sobre a modernização do aeroporto internacional, ou seja, que não se revê no actual projecto decidido unilateralmente pelo governo da ADI, e que passa pela concessão do aeroporto internacional a um grupo privado da Turquia por 49 anos.

As declarações proferidas na sede do MLSTP indicam, que se o partido voltar a ser governo, vai retomar a execução do projecto de modernização que assinou no ano 2022 com a República Popular da China.

«Não entendemos a mudança que aconteceu. Pois o projecto estava completamente concluído e assinado, para início das obras no primeiro trimestre de 2023. Estamos aqui para dizer publicamente que temos uma outra visão neste assunto», afirmou.

Um projecto que pretendia transformar o aeroporto internacional num HUB, e sem quaisquer custos para o país. Pois o donativo de 100 milhões de dólares já estava disponibilizado. Os estudos técnicos e científicos realizados por peritos durante 2 anos, para a extensão da pista em 600 metros sobre o mar já tinham sido concluídos.

«Economicamente o MLSTP acha que o nosso país sairia a ganhar. Pois todos os estudos havidos sobre as possibilidades de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe acolhe um aeroporto com capacidade de desenvolvermos o HUB aeroportuário. E um HUB aeroportuário só pode ser possível com o desenvolvimento de um aeroporto com pista daquela dimensão», reforçou o MLSTP.

Segundo Osvaldo Abreu, o seu partido não consegue entender como é que se pode deitar por terra um projecto estruturante para a economia nacional, e a custo zero. «Estamos a falar de um projecto cujo custo ronda os 100 milhões de dólares totalmente doados pelo parceiro. Ou seja, sem custos para o nosso país, e só benefícios para o nosso povo. Sem falar dos benefícios económicos», frisou.

Há 20 anos que todos os actores políticos chegaram a consenso, de que só a transformação do arquipélago numa placa de prestação de serviços no golfo da Guiné, pode gerar robustez económica para São Tomé e Príncipe.

«Quando fizemos publicitar este projecto recebemos várias intenções de propostas de grandes companhias aéreas que transportam passageiros e cargas da Europa, mas sobretudo da Ásia, com vontade de operar a partir de São Tomé e Príncipe, caso viéssemos a contar com uma infra-estrutura aeroportuária daquela dimensão», acrescentou.

Osvaldo Abreu recordou que a empresa ANA, que administra o aeroporto de Portugal, também manifestou interessada em apoiar o Estado santomense na gestão do futuro HUB aeroportuário.

O aeroporto internacional funcionaria como um porta-aviões comercial no atlântico sul. «Não entendemos como é que governantes que dizem ter a visão para o desenvolvimento do nosso país, possam nos coarctar, nos impedir, nos limitar de ter um projecto desta dimensão com todos os elementos necessários para o início das obras desde o ano 2023», reclamou Osvaldo Abreu.

MLSTP avisa que não vai deixar o projecto morrer. «Gostaríamos de chamar a atenção do governo e do público em geral, para que este projecto não desapareça. Nós faremos todos os possíveis para recuperar este grande e importante projecto para o nosso país», concluiu.

Infraestrutura estratégica, a construção, modernização ou desenvolvimento dos aeroportos resultam sempre de debates e consensos alargados, em qualquer país do mundo.

Abel Veiga