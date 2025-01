Presidente da República denuncia campanha no terreno contra a sua pessoa

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe denuncia uma campanha no terreno contra a sua pessoa. Carlos Vila Nova garantiu que está tranquilo e fez questão de sublinhar que a sua preocupação é com o povo de São Tomé e Príncipe.

A campanha no terreno, começou a ser desencadeada desde a sua declaração à imprensa, na qual afirmou estar a trabalhar para anular a aplicação das novas taxas aeroportuárias.

“Há vozes e confirmações. A política não se faz com tudo. Tenho apelado às pessoas que a política é também uma necessidade. Quando fazemos o bem, o bem sempre prevalece. As mentiras e as intrigas têm pernas curtas. O povo sabe e eu respeito o povo, porque é por ele que estou aqui e é por ele que vou servir“- disse Carlos Vila Nova

Sem revelar a identidade do grupo, o chefe de estado confessou que o que mais o incomoda é a forma como a campanha tem sido conduzida.

“O que me incomoda é a baixeza, com toda a sinceridade. A baixeza me incomoda, mas das pessoas que a praticam, não esperava outra coisa. O que me preocupa é o país, e continuarei a dar o meu melhor para o bem deste país“.

Sobre as novas taxas aeroportuárias em concreto o presidente da república remeteu mais detalhes para a mensagem de Ano Novo.

Carlos Vila Nova esteve, neste último dia do ano na pediatria e na maternidade do hospital Dr. Ayres de Menezes, em São Tomé, para se solidarizar com as crianças internas bem como as que acabaram de nascer. Entregou brinquedos e enxovais.

José Bouças