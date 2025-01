Chefe de Estado descontente com a governação do arquipélago

Com semblante carregado e tom de preocupação, o Presidente da República de São Tomé e Príncipe expressou descontentamento com a governação do país nos últimos dois anos.

“Os ingentes problemas que o país se debate não são compatíveis com uma governação feita muitas vezes à distância que descora uma visão estratégica, holística e bem delineada das decisões que se impõem a adotar. Na verdade, por muitos bons que sejam os marinheiros, nada justifica que o comandante do barco se arroga o direito de se ausentar deste durante um lapso temporal que excede metade da jornada”.

Na mensagem de Ano Novo, Carlos Vila Nova afirmou que 2024 não foi um ano positivo para o arquipélago nem para os santomenses.

“Os desafios que 2023 e os anos anteriores carregavam continuam quase todos eles sem solução também em 2024. Somaram-se aos desse ano e o povo continua a enfrentar dificuldades significativas, e a ansiar por dias melhores”.

Com a conjuntura económica do país sem melhorias significativas, os problemas sociais agravaram-se, levando muitos, especialmente os jovens, a abandonar o arquipélago como solução para um futuro melhor.

“A emigração desregrada agudiza-se com todas as consequências disso decorrentes, mormente o nível de desestruturação familiar com crianças e adolescentes sendo abandonadas à sua sorte”.

O Chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas apelou à justiça por maior celeridade no esclarecimento e conclusão do processo sobre a tortura e morte de quatro civis no quartel do exército, em novembro de 2022.

“Para que os culpados sejam efetivamente responsabilizados. Isto é algo que as autoridades devem às vítimas, aos seus familiares e à sociedade. A vida é o bem jurídico supremo e é a todos os títulos inadmissível que os que contra ela atentam saiam impunes”.

O Presidente da República voltou a abordar a questão das taxas aeroportuárias, mas não apresentou novos elementos sobre a anulação da implementação da medida, como havia prometido.

José Bouças