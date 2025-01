MLSTP pede ao Primeiro-Ministro que coloque o cargo à disposição

O maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe considera que o Primeiro-Ministro Patrice Trovoada já não tem condições para continuar à frente do governo. O MLSTP apela ao chefe do governo que facilite o trabalho do Presidente da República, colocando o cargo à disposição.

“Na nossa ótica, o próprio Primeiro-Ministro deveria olhar para esta situação e dizer: Eu acho que desta maneira não consigo. Ele tem que assumir pessoalmente esta responsabilidade. O próprio Primeiro-Ministro deveria colocar o cargo à disposição,” disse Raúl Cardoso, membro da Comissão Permanente do MLSTP.

Por outro lado, o MLSTP expressa preocupação com a possível aprovação pela Assembleia Nacional do projeto da nova Lei Orgânica do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Além de alterações na estrutura orgânica da instituição, o maior risco, segundo o partido, está no número 4 do artigo 15.º, que aborda a reintrodução em circulação de notas anteriormente retiradas.

“O número 4 diz o seguinte: em circunstâncias devidamente fundamentadas por motivos de interesse público nacional, o Banco Central pode, mediante autorização do governo por decreto, atribuir poder liberatório às notas e moedas retiradas de circulação, procedendo à sua reemissão” – avançou Danilo Santos, membro da comissão permanente.

O MLSTP manifesta preocupação com o risco associado ao artigo, apontando que ainda hoje persistem várias denúncias relacionadas com as notas de 200 dobras retiradas de circulação em 2019

“As notas de 200 dobras foram alvo de muitas denúncias. Ficou praticamente provado que elas estavam a circular em Portugal. Isso significa que existem notas de 200 dobras fora do controle do sistema financeiro nacional e que, mesmo após terem sido retiradas de circulação, continuam fora do controle. Com esta norma, tal como está, essas notas podem de fato voltar a circular, o que não pode acontecer“.

O MLSTP apela ao Presidente da República para que se mantenha atento ao que classifica como mais uma manobra do governo da ADI, com potenciais consequências imprevisíveis para a economia nacional.

