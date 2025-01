MLSTP saúda a decisão do Presidente da República de demitir o governo

A principal força política da oposição em São Tomé e Príncipe sublinha que era necessário pôr um ponto final no conflito institucional entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.

“O MLSTP saúda o Presidente da República por ter privilegiado o interesse nacional e posto fim a este conflito que nada favorecia os interesses do nosso país e do nosso povo” – disse Américo Barros, presidente do partido.

O MLSTP apela ao partido ADI para indicar uma figura consensual para o cargo de Primeiro-Ministro, que trabalhe para a melhoria da situação do país e do povo santomense.

“Espera-se que seja alguém responsável, que conheça a realidade do país e seja capaz de apresentar um programa claro e realista, com ênfase em soluções para os desafios económicos, sociais e financeiros que o nosso país enfrenta“.

Apela ainda ao próximo governo que revogue e esclareça algumas decisões e contratos assinados pelo executivo de Patrice Trovoada, bem como resolva o caso de tortura e mortes no quartel do exército em novembro de 2022.

“Espera-se também do próximo governo do ADI a revogação da resolução que fixa as taxas aeroportuárias, a retoma das negociações com a República Popular da China e o BAD, de forma a tentar recuperar mais de 100 milhões de dólares para o projeto de extensão das pistas do aeroporto e terminal de cargas. Além disso, espera-se que aja no sentido de esclarecer e sancionar legalmente todos os culpados envolvidos nos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, e disponibilize aos órgãos competentes todos os contratos estruturantes assinados pelo governo anterior”.

Sobre a possibilidade de eleições antecipadas, o MLSTP diz-se pronto, apesar de defender que cabe à ADI formar o novo governo.

José Bouças