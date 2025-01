Patrice Trovoada considera ilegal a decisão de Carlos Vila Nova

Em conferência de imprensa, Patrice Trovoada garantiu que já apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe para verificar a legalidade da decisão do presidente Carlos Vila Nova.

“O senhor Carlos Vila Nova, Presidente da República de São Tomé e Príncipe, no nosso entender, violou a Constituição. Por isso, o partido que sustenta o governo introduziu um requerimento no Tribunal Constitucional com vista à anulação dessa decisão que viola a Constituição”.

Patrice Trovoada afirmou que as instituições estão a funcionar regularmente e, por isso, está triste e desapontado com o que apelida de “uma decisão política” do Presidente da República para beneficiar uma agenda própria.

“Mais uma prova de que essa decisão foi política, movida por interesses políticos e pessoais, da agenda pessoal e, mais grave ainda, violando a Constituição“.

O primeiro-ministro demitido também reagiu ao prazo de 72 horas dado pelo Presidente da República à ADI para indicar uma nova figura para o cargo de Primeiro-Ministro.

“Nada nos obriga a indicar uma nova figura. O Presidente da República não escolhe as figuras”.

Quanto à agudização da crise política, que poderá resultar em eleições legislativas antecipadas, Patrice Trovoada deixa tudo em aberto.

“Poderá ser dar a palavra novamente ao povo, há mecanismos para tal. Poderá ser reconduzir Patrice Trovoada, o que também está previsto, ou poderá ser indicar uma outra figura. Nós veremos.”

Patrice Trovoada foi nomeado Primeiro-ministro em quatro ocasiões, mas só conseguiu concluir o mandato uma vez.

José Bouças