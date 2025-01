Presidente da República chumbou Hélio Almeida como candidato proposto pela ADI ao cargo de primeiro-ministro

O presidente da República rejeitou a nomeação de Hélio Almeida, proposta pela ADI, para o cargo de primeiro-ministro. O chefe de Estado aguarda a indicação de outros nomes nas próximas horas, uma vez que o prazo de 72 horas termina nesta quinta-feira.

“Após consultas efetuadas e no quadro das minhas competências, o candidato proposto pelo partido ADI Dr. Hélio de Almeida, não colhe a minha sensibilidade. Pelo que aguardo nas próximas horas que o partido ADI possa propor outros nomes para chefiar o próximo governo, sendo que dentro deste partido há quadros reconhecidos” – justificou Carlos Vila Nova, Presidente da República.

Em conferência de imprensa, Carlos Vila Nova afirmou que, além da falta de lealdade institucional e do desrespeito, sempre houve motivos e razões suficientes para demitir o governo de Patrice Trovoada.

“Celebração de acordos internacionais sem o conhecimento prévio do Presidente da República, como nos casos da Turquia e da Venezuela; associação do nome do Presidente da República à concessão do porto; não compartilhar contratos assinados com empresas, como ENAPORT, EMAE e ENASA, mesmo quando solicitados por escrito; contornar em segredo a não promulgação do decreto sobre as taxas aeroportuárias por meio de uma resolução; e não entrega do projeto para o liceu de Angolares, apesar do financiamento garantido há dois anos.”

Para o Presidente, é importante que o povo reflita sobre a personalidade de Patrice Trovoada: um homem que, só em 2024, esteve ausente do país durante 204 dos 365 dias do ano. Vila Nova lembrou ainda que Trovoada foi nomeado primeiro-ministro em quatro ocasiões, mas apenas conseguiu concluir um mandato.

“Quando alguém ocupa esse cargo quatro vezes e se chumba em três, isso dá o que pensar” – vincou Vila Nova.

O prazo para que a ADI, partido vencedor das últimas eleições legislativas, indique outros candidatos ao cargo de primeiro-ministro termina nesta quinta-feira.

José Bouças