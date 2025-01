As declarações do Presidente da República Carlos Vila Nova que destacam o primeiro-ministro demitido Patrice Trovoada, como o Chefe do Governo de África, que mais viajou no ano 2024, tendo ficado ausente do país por mais de 6 meses no ano passado são divulgadas na íntegra.

O leitor deve acompanhar a declaração à nação e a respectiva conferência de imprensa.