Angola está a resolver a penúria da Guarda Presidencial de STP

A presença de um avião cargueiro de Angola no aeroporto internacional de São Tomé, gerou diversas especulações no país, ainda mais numa altura em que o partido maioritário, a ADI vive a sua maior crise interna.

«A Presidência da República tomou conhecimento sobre uma campanha de desinformação para intoxicar a opinião pública em relação a algumas actividades da Presidência da República, particularmente em relação alguns materiais e outros meios recebidos hoje da República de Angola», diz uma nota da Presidência da República de São Tomé e Príncipe.

Segundo a presidência da República o apoio logístico que está a ser concedido pela sua congénere de Angola, visa sanar a penúria que tomou conta da Guarda Presidencial santomense nos últimos 2 anos de vigência do governo de Patrice Trovoada.

«Os serviços da Guarda Presidencial têm, há dois anos, enfrentado uma situação lamentável de penúria a todos os níveis, apesar de recorrentes solicitações de apoio e alertas feitos ao Governo que não tem dado as condições mínimas de manutenção e alimentação para esta força. Por isso, os serviços competentes da Presidência da República fizeram, nos últimos meses, várias solicitações às suas congéneres da sub-região com vista a provir a Guarda Presidencial de meios necessários para o seu funcionamento. É neste quadro que temos recebidos apoios diversos dos nossos parceiros. O primeiro que reagiu de forma positiva foi a Presidência da República de Angola, que aproveitamos a oportunidade para agradecer de forma pública», explica o comunicado do gabinete do Presidente da República.

Com a sua guarda a fome, e sem equipamentos, a segurança do Presidente da República de São Tomé e Príncipe ficou ameaçada nos últimos 2 anos.

«Servimo-nos da presente nota para esclarecer a opinião pública sobre o seguinte: Todas as autoridades nacionais (Ministério da Defesa, Estado Maior das Forças Armadas, Empresa Nacional de Aeroportos e a Autoridade Geral Aduaneira) foram devidamente informadas sobre a chegada esta segunda-feira 13 de janeiro de 2025 de alguns meios para a Presidência da República, provenientes da sua congénere da República de Angola», reforça o comunicado.

Agora com a sua guarda mais bem alimentada, também mais bem equipada e com o moral em alta, o Presidência da República, enquanto órgão de soberania diz que não poupará «esforços para garantir as condições mínimas necessárias para a operacionalidade da Guarda Presidencial quando não são disponibilizados os recursos do Estado».

Note-se que o Presidente da República Carlos Vila Nova se reuniu com o seu homólogo de Angola João Lourenço em Dezembro de 2024.

Abel Veiga