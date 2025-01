ONU apoia na implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento

De acordo com o representante residente do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, a população santomense enfrenta uma série de desafios que comprometem significativamente o bem-estar da sociedade.

Entre os problemas mais evidentes destacam-se o aumento das desigualdades sociais, o desemprego crescente e a falta de acesso a serviços básicos, que têm impacto direto nas pessoas mais vulneráveis do arquipélago.

“As condições de vida e o impacto da inflação e do aumento dos preços são grandes, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis” – disse Eric Overvest, Representante Residente do Sistema das nações Unidas.

A redução contínua do poder de compra é uma realidade cada vez mais difícil para o povo santomense, agravada por um contexto económico global incerto e pela vulnerabilidade económica do país.

Em resposta a este cenário, as Nações Unidas decidiram intensificar o apoio através do Plano Nacional de Desenvolvimento, um instrumento estratégico que visa promover o crescimento sustentável, reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida da população.

“O Plano Nacional de Desenvolvimento está baseado nos setores de crescimento, pois o país precisa crescer. Onde crescer? Quais setores? Onde podemos encontrar fontes de rendimento para este país? Este Plano Nacional de Desenvolvimento inclui uma análise e propõe ações concretas, não apenas estratégias com objetivos louváveis, mas também metas e indicadores específicos e concretos de como melhorar as condições de vida dos santomenses” – destacou Eric Overvest.

Como parte das iniciativas para fortalecer a cooperação, o representante residente das Nações Unidas reuniu-se no Palácio do Povo com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Um dos principais temas abordados foi o apoio contínuo da organização internacional ao arquipélago, particularmente na área da justiça e segurança.

Este esforço está a ser financiado com um montante de cerca de 2,5 milhões de dólares, no âmbito do projeto de consolidação da paz, uma iniciativa que reforça o compromisso das Nações Unidas em garantir a estabilidade e o desenvolvimento do país.

José Bouças