STP e Marrocos preparam comissão mista para impulsionar o investimento privado

São Tomé e Príncipe e o Reino de Marrocos estão a preparar a realização de uma comissão mista, com o objectivo de abrir o mercado do arquipélago para os investidores marroquinos.

Foi uma das garantias dadas pelo embaixador do Reino de Marrocos Abdellah Sbihi, que se reuniu com o Presidente da República Carlos Vila Nova.

Marrocos foi o último reino visitado pelo ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada em dezembro de 2024. Vários acordos de cooperação foram assinados. O Presidente da República Carlos Vila Nova nomeou um novo governo em janeiro de 2025, daí a importância da reunião na quarta-feira com o embaixador marroquino.

«Constato uma situação de paz. Marrocos não interfere nos assuntos internos de outros Estados. Marrocos sempre teve relações fraternais com São Tomé e Príncipe. Estamos aqui para trabalharmos juntos e como dizemos em África estamos juntos», pontuou, Abdellah Sbihi.

Abdellah Sbihi – Embaixador do reino de Marrocos em STP com residência no Gabão

Marrocos quer dinamizar a cooperação sul – sul com São Tomé e Príncipe. O investimento privado sobretudo no sector do turismo está a ser equacionado. Uma reunião de comissão mista para facilitar a entrada de investidores marroquinos já está a ser agendada com o novo governo.

«Falei com a ministra dos negócios estrangeiros e com o primeiro-ministro e Chefe do governo. Trocamos impressões sobre os eventuais investimentos. Estamos disponíveis e falei isso com o Presidente da República para desenvolvermos as trocas comerciais, e realizar uma comissão mista para canalizar os investimentos marroquinos para São Tomé e Príncipe», assegurou o embaixador de Marrocos.

A cooperação entre os dois países evoluiu nos sectores da saúde, educação e turismo. «No mês de dezembro do ano passado, foi realizada uma última visita a Marrocos por diferentes responsáveis do sector do turismo de São Tomé e Príncipe, que puderam beneficiar da experiência e do conhecimento marroquino no sector do turismo», concluiu.

Marrocos é o destino da maior parte dos estudantes universitários santomenses. Anualmente o reino de norte de África recebe 100 jovens estudantes são-tomenses.

Abel Veiga