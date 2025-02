Governo garante estar a criar condições para o funcionamento do tribunal militar

O novo ministro da Defesa e Ordem interna passou a pente fino algumas unidades das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, incluindo o quartel do exército onde quatro civis foram torturados até a morte no dia 25 de novembro de 2022.

Interrogado pelos jornalistas, o brigadeiro-general na reforma avançou que o governo está a criar as condições para o funcionamento do tribunal militar que deverá julgar os militares implicados nos crimes.

“O governo está empenhado em resolver o problema do tribunal e já tenho alguma orientação para trabalhar nesse sentido.”

Sobre o tratamento a ser dado aos militares implicados nos acontecimentos que mancharam a história de São Tomé e Príncipe, Horácio Sousa foi parco em palavras.

“Como sabe, esta matéria está atualmente no foro judicial, no tribunal, e, como tal, eu não gostaria de me pronunciar, pois fazê-lo neste momento seria uma deselegância.”

No discurso aos militares, o novo ministro da Defesa de São Tomé e Príncipe, que já exerceu as funções de chefe do estado-maior general das Forças Armadas, pediu aos militares para se manterem distantes da política.

“Há necessidade de as forças armadas estarem acima de todas as querelas políticas, distantes da partidarização, subordinadas aos poderes democraticamente eleitos e no estrito espírito republicano.”

O novo ministro da Defesa e Ordem Interna tem anunciada uma visita na próxima semana a guarda costeira de São Tomé e Príncipe.

José Bouças