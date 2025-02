Relatório da CEEAC sobre os acontecimentos de 25 de novembro será concluído e entregue ao país em breve

Carlos Vila Nova, Presidente da República, regressou da cimeira da Comunidade Económica dos Estados de África Central, que decorreu em Malabo, com a garantia de que o relatório dos acontecimentos de 25 de novembro em São Tomé, onde quatro civis foram torturados até a morte no quartel do exército, será concluído e entregue ao país em breve.

“Há a promessa de uma visita para breve da comissão executiva da CEEAC ao nosso país, e nessa ocasião será feita a entrega oficial do relatório definitivo, algo que nunca tivemos e que nunca tinha sido apresentado. Portanto, ele deve ser apresentado não só ao país, mas também à presidência da organização. Isso deve cumprir com seus procedimentos e há a promessa de que, em breve, esse ato ocorrerá em São Tomé. Nós vamos continuar a acompanhar para que, de facto, isso se efetive e que seja mais uma peça, mais um instrumento para que as autoridades competentes possam trabalhar e possamos concluir esse processo de 25 de novembro, que tem sido incômodo para todas as pessoas”.

A cimeira de Malabo foi organizada para discutir o agravamento do conflito na República Democrática do Congo. Do encontro, saiu uma condenação da CEEAC.

“Os outros 10 estados condenaram o que se passa no leste do Congo e apelaram à República do Ruanda para que se retirasse incondicionalmente do território da RDC. No entanto, o Ruanda apoia um grupo rebelde, o que não foi acolhido por ninguém. Todos os representantes e Chefes de Estado condenaram a situação.”

Apesar do Ruanda não ter assinado, a declaração de Malabo foi adotada e os chefes de estado esperam que os canais de diálogo permaneçam abertos para que as partes em conflito se sentem à mesa em busca de uma solução para este conflito militar que tem provocado um grande número de deslocados na sub-região.

José Bouças