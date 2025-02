Presidente da República considera que STP é um dos melhores exemplos da democracia da sub-região africana

Após a crise política que resultou na demissão do governo de Patrice Trovoada e na consequente nomeação e posse do novo executivo liderado por Américo Ramos, o Presidente da República afirmou que São Tomé e Príncipe é um dos melhores, senão o melhor, exemplo do exercício da democracia na sub-região africana.

“Nós temos que continuar a dar esse exemplo. As nossas diferenças e confrontos políticos nunca chegam às vias de facto. Isso é bom, é saudável, e acredito que devemos continuar a aperfeiçoar cada vez mais os mecanismos democráticos, mantendo-nos como exemplo na sub-região, e talvez até no próprio continente.”

Carlos Vila Nova reagiu com satisfação e alívio à conclusão do processo de composição da mesa da assembleia nacional, após mais de dois anos de bloqueio.

“Finalmente, foi superado um déficit democrático. Falta apenas eleger um membro para compor o Conselho Superior de Defesa, que não foi eleito por não terem sido cumpridos todos os critérios.”

O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, participará este fim de semana em Adis Abeba, na Etiópia, na cimeira da União Africana, que elegerá João Lourenço, presidente da República de Angola, como novo presidente da organização.

“É motivo de satisfação para nós e tem todo o nosso apoio e solidariedade como país membro da CPLP, país irmão que vai presidir a União Africana.”

A paz e a aproximação entre os países é o que o chefe de Estado santomense espera da nova presidência da União Africana.

José Bouças