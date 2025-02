“Mobilização dos cidadãos para o cumprimento do serviço militar obrigatório”

Foi um dos principais temas da última reunião do conselho superior de defesa nacional. Carlos Vila Nova Presidente da República e comandante supremo das forças armadas, em reunião do conselho superior de defesa foi informado sobre uma grande preocupação do Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. Cada vez mais os jovens fogem do serviço militar obrigatório.

«A constituição política define muito claramente que o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos nacionais. E tem-se vindo a deparar com uma quebra neste aspecto», declarou o coronel Marçal Lima, porta-voz do conselho superior de defesa nacional.

Os conselheiros do Presidente da República em matéria de defesa e segurança debateram o assunto, e chegaram à conclusão de que é preciso voltar a cultivar o espírito patriótico.

«É necessário elevar o sentido patriótico, o sentido de servir à nação. Todos os nacionais devem servir à pátria. Cultivar o sentido patriótico, os valores nacionais de sentimento pátrio. É preciso trabalharmos para que esses valores se elevem, para que os santomenses se sintam mais santomenses», reforçou o coronel Marçal Lima.

FOTO : Coronel Marçal Lima / Porta-voz do Conselho Superior de Defesa

A alma santomense precisa ser regenerada. O sentimento de pertença estimulado, para erradicar o comportamento apátrida, desalmada, que foi incutido na sociedade nos últimos 35 anos.

«Eu reparei há dias numa entrevista na televisão, em que perguntaram a uma senhora de 40 anos de idade para citar a primeira estrofe do hino nacional, e ela não sabia. Quais são as cores da bandeira nacional? E ela não sabia. Portanto algo está mal, e grave», denunciou o coronel.

O Conselho Superior de Defesa considera imperioso que os valores patrióticos sejam incutidos desde os jardins-de-infância.

«Desde as escolas, começando pelos jardins tem-se que cultivar esses valores, a identidade nacional, os valores da santomensidade, defendermos o que é nosso», frisou.

Segundo o porta-voz, no processo de mobilização dos jovens para o cumprimento do serviço militar obrigatório, o Conselho Superior de Defesa Nacional não orientou o Estado Maior das Forças Armadas a realizar rusgas para forçar os jovens a cumprir com a lei. «Não vai haver rusgas, vamos trabalhar para que os jovens se sintam mais animados a integrar as forças armadas», pontuou.

FOTO : Presidente da República Carlos Vila Nova

Segundo o coronel Marçal Lima, para além da missão nobre de defender a independência e a soberania de São Tomé e Príncipe, as forças armadas tem também a missão de apoio social às comunidades mais vulneráveis do país. Neste âmbito os mancebos que integram as forças armadas podem beneficiar de formação profissional em vários domínios, o que facilitará o ingresso no mercado de trabalho, após o cumprimento do serviço militar obrigatório.

No fundo a instituição militar pretende recuperar o estatuto que teve no passado, de ser um centro de formação para a vida, formação de homens e mulheres úteis à sociedade.

Abel Veiga