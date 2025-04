Carlos Vila Nova quer ressuscitar o “Rio da Minha Cidade”

No ano 2002 a malograda poetisa Alda do Espírito Santo, anunciou ao país, através de uma obra literária que “Mataram o Rio da Minha Cidade”. Trata-se do rio Água Grande que atravessa a cidade de São Tomé para desaguar na baía de Ana Chaves.

Na última sexta-feira , 11 de abril de 2025, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, fez uma firme promessa em resolver, de forma imediata, o problema do lixo acumulado na foz do Rio Água Grande.

Durante uma visita às ruas da cidade, o chefe de Estado revelou que nos próximos dias terá uma reunião com o primeiro-ministro e o presidente da Câmara do Distrito de Água Grande para traçar estratégias urgentes para a limpeza e conservação da área.

Com o olhar atento e a vontade de estar mais próximo das realidades locais, Carlos Vila Nova explicou que sua saída do gabinete teve como objetivo escutar directamente as preocupações dos cidadãos e ver de perto as situações que precisam de atenção. “Primeiro faz bem sair e falar com algumas pessoas e ver algumas situações”, disse o Chefe do Estado.

O Presidente visitou o aquário do Jardim do Palácio da Justiça, preservado pela Guarda Presidencial, percorreu várias casas comerciais e inspeccionou o andamento do desassoreamento da marginal – um projecto importante, mas ainda longe de ser suficiente para resolver os problemas da cidade.

“Na verdade sair para vê-lo, referindo ao aquário que está a frente do Palácio da Justiça, acrescentando que, ou cuidamos como deve ser ou é melhor não cuidar de modo que internamente há coisa que eles vão ter de corrigir porque o tanque não pode vazar água e criar limo, uma situação que eu não gostei»,rematou Carlos Vila Nova

O Chefe de Estado diz ainda ter visto com alguma tristeza a falta de atenção e de limpeza na foz do rio de Água Grande “a foz do rio de água grande está muito mal, muito lixo, acho que o poder local e o próprio governo”, mencionando que terá a ocasião, para ver se dar mais atenção a esta questão, porque todo este lixo é sinal claro da natureza”, adiantou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova realçou a urgência de um trabalho mais enérgico e coordenado entre todas as esferas de governo para evitar que o caos ambiental, que afecta directamente a saúde pública e a qualidade de vida, continue a se expandir.

O lixo acumulado na foz do Rio Água Grande é apenas a ponta do iceberg de um problema mais profundo, que exige soluções rápidas, ousadas e, acima de tudo, eficazes. “Quer dizer que tudo que nós tiramos para danificar e prejudicar a natureza, ela vem expor tudo de volta e a quantidade que esta aí revela que é há muito tempo que não se faz a limpeza no foz do rio de água grande” precisou o Presidente da República,

A promessa de reunião com o governo central e local não vai ser feita em tom de simples protocolo, mas com a clara intenção de dar um basta a esse cenário que gera indignação das pessoas que querem ver a sua capital sempre limpa.

O Presidente da República quis com a sua visita demonstrar não só o governo, bem como, o poder local e a sociedade civil organizada, de que precisamos agir com urgência e não podemos mais permitir que as promessas fiquem apenas no papel.

A população espera que, desta vez, o discurso seja acompanhado de acções concretas. Afinal, o lixo não pode continuar a ser um símbolo da ineficiência administrativa.

Waley Quaresma