Conselho de Estado recomendou o PR a agir para melhorar a imagem e a credibilidade da Justiça

O Presidente da República convocou o conselho de estado para debater a situação da justiça santomense, após as recentes denúncias nas redes sociais feitas contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Cravid. Denúncias sobre um alegado relacionamento que Silva Cravid terá tido há 20 anos com uma alegada menor. Menor que em declarações à imprensa terá garantido que quando aconteceu o relacionamento tinha já 18 anos de idade.

Mas, após cerca de 6 horas de reunião, os conselheiros do Presidente da República, emitiram um comunicado final, onde recomendam o Presidente Carlos Vila Nova a agir no sentido de melhorar a imagem e o reforço da credibilidade da justiça no país.

«Tendo os conselheiros aconselhado e recomendado ao senhor Presidente da República, enquanto o garante do regular funcionamento das instituições, a exercer a sua magistratura de influência, com a maior urgência possível, junto dos representantes dos órgãos de soberania, para no quadro das suas competências legais e constitucionais, empreenderam as medidas necessárias para a melhoria da imagem, do reforço da credibilidade e do sentido ético do sistema de justiça, bem como dos seus representantes, com especial enfoque para as últimas denúncias que abalaram a já frágil imagem do sector judiciário em particular e do país em geral», afirmou Celiza Deus Lima a porta voz do conselho de Estado.

A situação da justiça na Região Autónoma do Príncipe também mereceu a atenção do conselho de estado. Ficou decidido fixar um juiz permanente no tribunal regional.

Reforço da verba para a assistência judiciária realizada pela Ordem dos Advogados é outra recomendação saída do conselho de Estado.

A paralisia no sector da justiça agudizou-se após a greve dos funcionários judiciais que já dura 3 semanas. Os conselheiros do Presidente da República recomendaram que «sejam concluídas as negociações em curso no sentido de se retomar a normalidade do funcionamento do sector da justiça».

Presidente da República de STP, foi recomendado pelos conselheiros do Estado, a agir para salvar o principal alicerce do estado de direito democrático, os tribunais e a justiça.

Abel Veiga