Este ano marca o 70o aniversário da Conferência de Bandung. De 18 a 24 de abril de 1955, 29 países asiáticos e africanos reuniram-se em Bandung, na Indonésia, na febre da luta pela independência dos países sob o jugo colonial e no contexto da Guerra Fria. As nações livres da Ásia e da África decidiram fazer ouvir a sua voz na cena internacional. Apelavam ao respeito da soberania dos Estados e à fraternidade entre os povos do mundo.

FONTE : CGTN