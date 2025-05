Presidente da República apela ao respeito mútuo entre os poderes central e regional

A recente controvérsia sobre a alegada prestação de contas do governo regional em relação ao governo central marcou os discursos no ato central que celebrou os trinta anos de autonomia da ilha do Príncipe.

O presidente da Assembleia Legislativa Regional fez um alerta ao governo central

“Qualquer tentativa de intimidação ou ameaça apenas alimenta conflitos institucionais, pois a autonomia é irreversível”, alertou Francisco Gula..

Já o presidente do governo regional propôs a criação de um pacto entre a região e a república.

“Um pacto com a República, no qual os secretários regionais, reconhecidos legalmente e com responsabilidade orgânica, sejam respeitados como legítimos representantes da região e da população do Príncipe. Como agentes do Estado, atuam com compromisso, humildade e presença efetiva no terreno, estando na linha de frente na resolução dos desafios dos cidadãos, especialmente nos momentos difíceis e decisivos“, sublinhou Filipe Nascimento.

Em um tom conciliador, o presidente da República apelou à união de esforços para construir um Príncipe mais forte e, consequentemente, um São Tomé e Príncipe melhor.

“A Constituição da República estabelece que a ilha do Príncipe e os ilhéus que a circundam formam uma região autónoma, com estatuto político e administrativo próprio, considerando suas particularidades. A região também conta com órgãos próprios, o que reforça sua especificidade. Essa singularidade exige uma dignidade que deve ser preservada e um respeito mútuo que deve ser observado. É esse espírito que deve guiar a relação entre os poderes centrais e regionais”, defendeu Carlos Vila Nova.

A chefe de Estado santomense reiterou seu compromisso com a causa da ilha do Príncipe e com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe como um todo.

O ato central, realizado na Praça Marcelço da Veiga, foi marcado pelo desfile de diversos grupos culturais, incluindo o tradicional Auto de Floripes, também conhecido como São Lourenço.

José Bouças