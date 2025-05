Presidente falou sobre o relatório da CEEAC, o caso Miques João e os primeiros 100 dias do Governo

O Presidente da República, Carlos Vila Nova, comentou esta terça-feira temas sensíveis da atualidade nacional, incluindo o caso judicial que envolve o cidadão Miques de João, o aguardado relatório da CEEAC sobre acontecimentos recentes no país e a avaliação preliminar dos 100 dias do novo Governo.

Questionado pelos jornalistas, o Chefe de Estado confirmou que o relatório da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), relacionado com os acontecimentos ocorridos no país, já se encontra em São Tomé e Príncipe e que a sua divulgação acontecerá em breve. Sem avançar datas nem detalhes, o Presidente limitou-se a garantir transparência no processo: “O documento está cá. Brevemente será tornado público”, disse.

Sobre o caso Miques João, atualmente em prisão preventiva por indícios do crime de abuso sexual de menores, Carlos Vila Nova preferiu não entrar em detalhes, sublinhando que a justiça deve seguir o seu curso. O caso tem suscitado forte atenção pública e mediática, dada a gravidade das acusações e o perfil do acusado.

Relativamente ao balanço dos 100 primeiros dias do executivo liderado por Américo Ramos, o Presidente afirmou que ainda não dispõe de elementos suficientes para fazer uma avaliação concreta. No entanto, salientou que, até ao momento, as relações institucionais entre os diferentes órgãos de soberania têm sido boas e funcionais. “É cedo para tirar conclusões, mas há um ambiente de respeito e colaboração entre os poderes”, afirmou.

As declarações foram feitas à margem da visita que o Chefe de Estado efetuou à Autoridade Geral Aduaneira, onde também abordou questões económicas e institucionais, demonstrando atenção à estabilidade e ao funcionamento regular das estruturas do Estado.

Waley Quaresma