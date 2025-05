O MLSTP exige uma revisão minuciosa dos contratos assinados pelo governo de Patrice Trovoada

Os contratos de concessão da EMAE e do Aeroporto Internacional Nuno Xavier, assinados pelo anterior governo, voltam a gerar polémica em São Tomé e Príncipe.

O MLSTP pede ao governo uma revisão minuciosa dos referidos contratos.

A posição do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe está expressa numa carta enviada ao primeiro-ministro, com cópias para os principais órgãos de soberania, incluindo o Tribunal de Contas.

“Esses contratos incluem cláusulas abusivas que prejudicam o interesse público, além de conterem disposições que violam a legalidade”, afirmou Américo Barros, presidente do partido

O MLSTP exige também uma intervenção firme do Tribunal de Contas.

“O Tribunal de Contas tem a função de acompanhar e fiscalizar todos os contratos, garantindo a legalidade e a transparência. Por isso, esperamos que desempenhe seu papel com o máximo de transparência possível.”

Se não houver consenso para as alterações necessárias, os sociais democratas incentivam o governo a anular os contratos de concessão da EMAE e do Aeroporto, assinados com empresas turcas.

“Inicialmente, o MLSTP recomenda ao governo uma revisão profunda desses contratos. Caso não haja entendimento com o parceiro, a única alternativa será a anulação dos acordos.”

No início do mandato, que agora cumpre 100 dias, o governo de Américo Ramos já tinha anunciado a intenção de rever os contratos, por considerar que incluem cláusulas lesivas ao interesse do Estado.

José Bouças

.