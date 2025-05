MLSTP considera que STP tem sofrido uma degradação macroeconómica acentuada com a governação da ADI

Questionado sobre os primeiros cem dias de governação do executivo de Américo Ramos, o líder do MLSTP preferiu analisar os três anos de mandato da ADI nesta legislatura, destacando uma sucessão de crises que marcaram o período.

“Tudo começou em 25 de novembro, quando quatro cidadãos santomenses foram brutalmente assassinados. Outra grande crise envolve os contratos: 99% dos acordos firmados pelo ADI violam a legalidade e prejudicam o interesse público.”

O presidente do maior partido da oposição aponta a degradação dos indicadores macroeconómicos como um dos principais legados da atual legislatura sob a liderança da Ação Democrática Independente.

“Constata-se que, entre 2022 e 2024, o crescimento econômico não ultrapassou 1%.”

Américo Barros também enfatiza a acentuada degradação social observada ao longo desse tempo.

“Antes, 16 mil famílias recebiam assistência do governo por meio de um projeto do Banco Mundial. Agora, esse número caiu para cerca de cinco mil, deixando 11 mil famílias sem apoio.”

O líder do MLSTP critica a falta de incentivo ao setor produtivo, reforçando que o seu partido forneceu ao governo todos os instrumentos necessários para garantir uma governação estável.

“Com todos os instrumentos que já fornecemos ao ADI, incluindo a aprovação do OGE, esperamos que amanhã não culpem o MLSTP pela não construção do liceu de Caué, pela falta de um hospital, pela não reparação da ponte de Lembá ou pela estrada do sul.”

Américo Barros reafirmou ainda a necessidade de responsabilizar e punir os envolvidos no massacre de 25 de novembro de 2022 em São Tomé e Príncipe.

