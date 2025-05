Deputados avançam com a quinta alteração dos Estatutos para aumentar as suas regalias e mordomias

Os deputados da nação, nomeadamente Messias Luis Fernandes Pereira, Jorge Sousa Pontes Bondoso, António Faleiro, Conceição Moreno, e Elákcio da Marta, são os proponentes do projecto de lei que impõe a 5ª alteração aos Estatutos dos Deputados.

O projecto de lei que altera pela quinta vez o estatuto dos deputados, já mereceu o parecer favorável da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional. O deputado Elísio Teixeira que preside a primeira comissão especializada confirmou com a sua assinatura o parecer favorável, assim como o relator, o deputado Wando Castro de Andrade.

Os artigos números 15 e 15A dos Estatutos dos Deputados, são os principais alvos do projecto de lei de alteração. O artigo 15 define as regalias e os direitos dos deputados em funções, e o 15A determina as regalias para os ex-deputados.

Os representantes do povo na Assembleia Nacional desencadearam assim o processo legislativo, para salvaguardar o seu presente, e prevenir o futuro.

«Os deputados enquanto os dignos representantes do povo, devem dispor de condições mais condignas para poderem exercer as suas funções, e também serem salvaguardados alguns benefícios, como acontece noutras classes políticas e não só», justificam os deputados da nação.

Desta forma os dignos representantes do povo, decidiram alterar o nº1 do artigo 15A, para salvaguardar o seu futuro. O artigo agora alterado diz que os deputados que tenham feito dois mandatos completos «têm direito ao passaporte diplomático, assim como os respectivos conjugues».

Com o argumento de que a situação social actual ficou mais difícil, os deputados em funções alteraram o artigo 15, mais concretamente a alínea I, impondo como uma das regalias, a isenção de pagamento de taxas aduaneiras e alfandegárias.

«Isenção de pagamento de taxas aduaneiras para importação de uma viatura de uso pessoal, após completar 3 anos do respectivo mandato», lê-se no projecto de lei.

Acautelando o futuro, os deputados alteraram o ponto 2 do artigo 15A. «Os ex-deputados que tenham feito 2 mandatos completos têm direito a isenção de pagamento de taxas aduaneiras e alfandegárias para importação de uma viatura de uso pessoal, no intervalo de 5 anos».

A maioria dos deputados que compõem a Assembleia Nacional de 55 assentos, já está a concluir o segundo mandato como representantes do povo na casa parlamentar.

Consequentemente serão todos beneficiários directos das novas regalias inscritas no Estatuto dos Deputados. O interessante é que, mesmo que passe a ocupar outros cargos relevantes no aparelho do Estado santomense, depois da conclusão da actual legislatura em 2026, o ex-deputado continuará a usufruir das regalias que conquistou por ter feito dois mandatos na Assembleia Nacional.

Abel Veiga