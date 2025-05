Cabo Verde apresenta a STP o programa “Soldado – Cidadão” para lançar a cooperação militar

São Tomé e Príncipe e Cabo Verde avaliaram pela primeira vez o lançamento da cooperação militar entre os dois países.

A Ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde, Janine Santos Lélis, que se encontra no país no quadro da reunião dos ministros da Defesa da CPLP, foi recebida na terça-feira pelo homólogo santomense Horácio Sousa.

«Estivemos a abordar e a trocar ideias, em relação a programas que temos em Cabo Verde e que podem se ajustar à realidade santomense, como o programa Soldado Cidadão», afirmou a ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde.

FOTO : Janine Santos Lélis / Ministra de Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde

A primeira troca de ideias para promover o intercâmbio entre as forças armadas dos dois arquipélagos visou a preparação dos soldados no combate para o desenvolvimento económico e social.

«”Soldado – Cidadão”, é um programa de capacitação dos jovens que prestam o serviço militar obrigatório, no sentido de lhes garantir uma ferramenta para o dia a dia. Para após a prestação do serviço militar obrigatório ficarem em situação mais favorável para a empregabilidade», explicou Janine Santos Lélis.

A possibilidade de lançamento pela primeira vez da cooperação militar entre os dois países, pode ser inspirada no programa cabo-verdiano Soldado Cidadão.

«Há cursos profissionais que são planeados a nível do sistema público do ensino técnico e profissional para a capacitação desses jovens militares, durante o tempo em que eles prestam o serviço militar obrigatório ou até dois anos após prestarem o serviço militar obrigatório», acrescentou.

Em São Tomé e Príncipe o futuro dos jovens que terminam o serviço militar tem sido uma grande preocupação para os pais e encarregados de educação. A frustração é normalmente a companheira dos jovens que cumprem o dever de defender a pátria, em último caso com o sacrifício da própria vida.

Cabo Verde criou uma estrutura de apoio social, que devolve aos jovens o investimento pessoal que fazem pela pátria, no cumprimento do serviço militar obrigatório. «A ideia é que o Estado devolve o investimento que esses jovens fazem quando se predispõem a trabalhar a favor da pátria», pontuou a ministra de Estado e da defesa nacional de Cabo Verde.

Foto – Brigadeiro Horário Sousa / Ministro da Defesa e Ordem Interna de São Tomé e Príncipe

A proposta de parceria foi apresentada ao homólogo santomense, e com toda a disponibilidade de Cabo Verde em ajudar as forças armadas de São Tomé e Príncipe a dar o primeiro passo na promoção do Soldado-Cidadão.

«Trouxemos a ideia para a avaliação do senhor ministro, depois competirá a ele de acordo com a realidade do país, ver se se pode implementar o programa aqui. Obviamente que temos interesse em ajudar, e podemos ajudar naquilo que for exequível», concluiu Janine Santos Lélis.

Pela primeira vez São Tomé e Príncipe projectam cooperação no domínio da defesa.

O leitor tem acesso a mais detalhes sobre o programa Soldado-Cidadão apresentado pela ministra da defesa nacional de Cabo Verde ao seu homólogo santomense.

Abel Veiga