STP na cimeira da CEEAC para defender a livre circulação de pessoas e bens na África Central

São Tomé e Príncipe foi o primeiro país da África Central a validar o documento sobre as barreiras não tarifárias de comércio na sub-região africana.

O Presidente da República Carlos Vila que participa em Malabo, capital da Guiné Equatorial na cimeira dos chefes de Estado da África Central, destacou a livre circulação de pessoas e bens como uma das prioridades para a integração da sub-região na zona de livre comércio do continente africano.

A África Central é uma sub-região africana que está mais atrasada no processo de livre circulação de pessoas e de bens. São Tomé e Príncipe que que validou em novembro de 2024, a cartografia sobre as barreiras não tarifárias de comércio na sub-região, destaca a abertura do mercado regional como um dos temas principais da Cimeira de Chefes de Estado que decorre em Malabo.

«A questão da integração regional no domínio da livre circulação de pessoas e bens, um dossiê que foi entregue aos Camarões há muitos anos, e que se deu uma espécie de limite para que fosse aplicado nesta cimeira», referiu Carlos Vila Nova.

As barreiras alfandegárias devem ser elevadas para facilitar a livre circulação de pessoas e bens na sub-região africana que tem mais de 300 milhões de consumidores.

«Este processo está em standby há cerca de 10 anos. O país responsável por apresentar uma proposta final à conferência, os Camarões, não conseguiu fazê-lo. Espero que agora consigamos trazer uma proposta. É preciso uniformizar», frisou.

O Presidente da República considera que o debate vai ser acalorado na cimeira de Malabo. «Penso que há uma discussão acalorada para que se tome uma decisão e se faça uma única integração na sub-região da África Central», concluiu Carlos Vila Nova.

Paz e segurança é outro tema da cimeira dos chefes de estado dos 11 países membros da Comunidade Económica da África Central. As potências africanas em recursos naturais como Angola, a República Democrática do Congo, e o Ruanda destacam-se na CEEAC.

Abel Veiga