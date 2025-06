PR exige fiscalização do contrato com SCATEC para evitar novos acordos lesivos para o país

O Governo de São Tomé e Príncipe aprovou, em Conselho de Ministros, o projeto da empresa SCATEC para a instalação de uma central solar fotovoltaica em Água Casada, no distrito de Lobata. A infraestrutura será construída em regime de leasing. O Presidente da República, defende uma fiscalização preventiva do contrato. Carlos Vila Nova sublinha a importância de evitar situações semelhantes às verificadas em acordos assinados com empresas turcas, como o caso da TESLA STP.

“A fiscalização é parte essencial do processo de contratualização e, por isso, há medidas que, a meu ver, deveriam ocorrer automaticamente. Caso isso não aconteça, estarei sempre atento, acompanhando nos bastidores e intervindo onde for necessário para garantir que sejam devidamente implementadas.”

Carlos Vila Nova reafirma o compromisso com o esclarecimento dos contratos assinados pelo anterior executivo, liderado por Patrice Trovoada, garantindo que todas as dúvidas serão devidamente esclarecidas.

“Se as pessoas tiverem boa memória, saberão que sempre me posicionei de forma clara em relação a todas as questões sobre as quais tenho dúvidas. Isso aplica-se a todos os contratos, não apenas a estes.”

Questionado sobre a ameaça da TESLA STP de suspender o fornecimento de energia elétrica ao país, alegando uma dívida de sete milhões e meio de euros, o Chefe de Estado preferiu não se pronunciar para já.

“Não vou comentar. Deixo essa questão para as entidades competentes. Tem havido avanços e recuos, e é fundamental que qualquer análise ou comentário sobre a TESLA STP seja feito com base em factos concretos, acompanhados de ações e medidas efetivas.”

O Presidente da República falava em Santa Catarina, no norte da ilha de São Tomé, onde presidiu à cerimónia de lançamento da primeira pedra para a construção de mais 15 habitações sociais destinadas a famílias que vivem ainda em zonas de risco.

José Bouças