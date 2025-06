28o aniversário do regresso de Hong Kong à pátria-mãe: entre integração bem-sucedida e abertura ao mundo

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Em 1o de julho de 1997, Hong Kong retornou à pátria que é a parte continental da China. Este retorno marcou a aplicação do princípio constitucional da República Popular da China “Um país, dois sistemas”, ou seja, um modo de governança da região administrativa especial (RAE) de Hong Kong. Apesar de estar sob a soberania da China, a RAE de Hong Kong tem um elevado grau de autonomia nos domínios económico, comercial, financeiro e jurídico. Desde a devolução de Hong Kong à pátria-mãe, ela experimentou uma prosperidade sem precedentes, tornando-se um próspero centro financeiro internacional.

28 anos após o retrocesso, de acordo com a classificação do World Competitiveness Yearbook 2025, publicado pelo International Institute for Management Development (IMD) em Lausanne, na Suíça, Hong Kong subiu para o terceiro lugar no ranking mundial da competitividade. Hong Kong também ocupa o primeiro lugar no ranking em matéria de política fiscal e legislação empresarial. Hong Kong atrai muitos investidores de todo o mundo que desenvolvem os seus negócios com tranquilidade.

A RAE também atrai muitos turistas, denotando uma implementação eficiente do princípio “Um país, dois sistemas.” De acordo com as estatísticas, a Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) conquistou o primeiro lugar na arrecadação global de fundos no primeiro semestre de 2025, com um total de 14 bilhões de dólares. O número de visitantes estrangeiros a Hong Kong nos primeiros cinco meses do ano aumentou 18% em relação ao ano anterior, e algumas das principais empresas internacionais mudaram-se para lá. Ao longo dos anos, Hong Kong tem vindo a reforçar o seu estatuto de centro financeiro mundial.

Se Hong Kong tem uma reputação internacional como um centro financeiro estável e atraente, isso deve-se a um ambiente legislativo tranquilizador propício ao desenvolvimento de negócios e ao acesso de capitais internacionais. Beneficiando de um apoio constante e sustentado da parte continental e tendo em conta a sua posição, Hong Kong soube criar um ambiente propício para um desenvolvimento de alta qualidade. O desenvolvimento sem precedentes do continente tornou o sistema financeiro de Hong Kong, seu mercado de capitais ativo e seu florescente mercado de IPO, profundamente inervado.

A título ilustrativo, em 2025, o Ministério das Finanças da China anunciou a emissão de um total de 68 bilhões de yuans (cerca de US $ 9,46 bilhões) de títulos do Tesouro denominados em renminbi em seis parcelas na Região Administrativa Especial de Hong Kong. A rica cultura de Hong Kong, aberta ao mundo, é um testemunho da sua vitalidade como destino turístico global. Enraizada em suas tradições ancestrais e resolutamente voltada para a modernidade, a RAE de Hong Kong escreve a história da sua prosperidade entre integração com a pátria-mãe e abertura ao mundo.

Devido à sua posição estratégica, Hong Kong desempenha um papel fundamental na vitalidade da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau. Graças à ponte de 55 km, a mais longa ponte-túnel marítimo do mundo, que liga a RAE de Hong Kong, Macau e Zhuhai, cidade da província de Guangdong, os fluxos comerciais tiveram um salto extraordinário.

Hong Kong ocupa um lugar de destaque nesta proeza infraestrutural única no mundo. Nas férias do Festival da Primavera de 2025, a ponte registou números recordes de fluxo. De acordo com as autoridades de inspeção fronteiriça de Zhuhai, mais de 454.000 viagens de passageiros e mais de 69.000 viagens de veículos foram registadas no posto de fronteira de Zhuhai durante os primeiros quatro dias do feriado do Festival da Primavera, respectivamente, 22% e 32% em uma base anual. Mais de 3 milhões de viagens de veículos matriculados em Hong Kong ou Macau foram registadas em 2024, o que representa 55% do tráfego total.

A Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau oferece a Hong Kong mais oportunidades para consolidar sua posição de conector e melhorar seu status como centro financeiro, transporte e comércio internacional e promover o desenvolvimento de seus serviços profissionais, de suas indústrias de inovação e tecnologia.

Portanto, o 28o aniversário da retrocessão de Hong Kong é encarado sob a ótica de um sucesso inédito da aplicação do princípio “Um país, dois sistemas.” O princípio permitiu criar um ambiente de estabilidade e confiança entre a pátria-mãe e a RAE. Abriu uma era de prosperidade comum e elevou Hong Kong a um centro financeiro mundial tranquilizador e atraente. Apesar de um contexto económico mundial incerto, Hong Kong continua a construir a sua reputação de centro financeiro internacional e de destino turístico popular em todo o mundo. O princípio “Um país, dois sistemas” ilustra bem a sua eficácia e pertinência. Oferece um modelo concreto de uma integração bem-sucedida de Hong Kong à pátria e um símbolo da abertura da China ao mundo inteiro.

Fonte -CGTN (Photo : VCG)