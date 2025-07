MLSTP em convulsão no cinquentenário da fundação da República  

Três ex-Presidente do Partido MLSTP, nomeadamente Guilherme Posser da Costa, Rafael Branco e Jorge Bom Jesus, subscreveram uma carta que foi endereçada ao actual Presidente do partido Américo Barros, para que seja convocada e com carácter de urgência, uma reunião da Comissão Política.

Os militantes que subscreveram a missiva alertaram ao Presidente do MLSTP que o estatuto do partido obriga que a Comissão Política se reúna ordinariamente 1 vez por mês. “Coisa que não acontece há 3 meses”, dizem na carta.

Nos últimos 3 meses, São Tomé e Príncipe viveu vários assuntos candentes e de interesse nacional, e o maior partido político da oposição, não reuniu a sua comissão política, para analisar ou debater os diferentes assuntos políticos da actualidade nacional.

«Atendendo a assuntos pertinentes, tanto ao nível do funcionamento interno do partido como a nível nacional que requerem uma análise profunda e posicionamento claro do MLSTP…», dizem os membros da comissão política.

Assim, acrescentam os militantes «Vimos solicitar a marcação de uma reunião de emergência da Comissão Política Nacional Alargada para os devidos efeitos», lê-se na carta endereçada ao Presidente Américo Barros.

A reunião da Comissão Política acabou por acontecer na última semana, mas as tensões agudizaram-se. O líder da Juventude do MLSTP recorreu às redes sociais para denunciar, os alegados laivos ditatoriais do Presidente do MLSTP e da facção que o apoia.

Acompanhe as declarações neste link – https://www.facebook.com/share/v/1BrcaqcenK/

Antes da realização da Comissão Política exigida pelos militantes, após 3 meses de silêncio político no seio do MLSTP, a sede do partido foi encerrada por militantes que puseram cadeado no portão de entrada.

MLSTP é o partido que liderou a luta pela independência nacional. Tem 53 anos de história política, mas nos últimos anos começou a dar sinais de colapso político.

Abel Veiga

