MLSTP acusa Governo de arrogância e contratos obscuros: “Estamos perante uma desgovernação”

O MLSTP/PSD lançou duras críticas ao Governo do ADI/MCI-PUM, acusando-o de alimentar crises políticas, desrespeitar as instituições e fazer contratos “ruinosos” nas costas do povo santomense.

Num comunicado carregado de indignação e assinado pelo Secretário-Geral Adjunto, Hélder Joaquim, o partido de oposição não poupa palavras ao condenar a atual governação, marcada por “adjudicações sem concurso público”, incluindo projetos estruturantes como o aeroporto, o porto e o fornecimento de energia.

“Estamos perante uma governação à porta fechada, onde a vaidade e o autoritarismo se sobrepõem ao diálogo e à lei”, acusa o MLSTP, referindo-se também à recente tentativa de nomeação de uma nova Procuradora-Geral da República para um mandato que ultrapassa o da legislatura — sem qualquer consulta aos partidos da oposição.

O comunicado afirma que o Governo está a atropelar os princípios democráticos e a transformar o país numa monarquia de conveniências políticas. “Exortamos o ADI/MCI-PUM a descerem do pedestal e a cumprirem as leis da República”, dispara o partido, prometendo manter “os olhos bem abertos” em defesa do povo.

A mensagem final é simbólica: “Deus abençoe São Tomé e Príncipe!” – como um grito de resistência contra o que o MLSTP chama de desgovernação institucionalizada.

Waley Quaresma